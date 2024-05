Meteo, ancora maltempo col ciclone Normanno: le regioni più colpite

Una nuova fase perturbata sta interessando l'Italia e lo farà almeno fino alla giornata di venerdì a suon di piogge, temporali, grandinate e una diminuzione delle temperature: a dispetto del calendario sembrerà di essere all'inizio della primavera quando le condizioni meteorologiche sono ancora molto instabili e incerte. Attenzione perché gli esperti descrivono l'arrivo dalla Francia del ciclone Normanno che tenderà a intensificarsi nelle prossime ore.

Allerta della Protezione Civile

Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it spiega il perché di questo nome così particolare del ciclone a ricordare che la citazione della Normandia " deriva dal popolo normanno-vichingo che si espanse dalla Scandinavia verso sud fino alla conquista dell'Italia meridionale". Cenni storici a parte, ecco che il vortice provocherà piogge e temporali con grandinate al Nord, su Toscana e Sardegna per poi spostarsi verso il Centro a partire dal pomeriggio di oggi. La Protezione Civile ha emanato un bollettino con allerta gialla su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche e Umbria.

Il maltempo di mercoledì e giovedì

Se limitatamente alla giornata odierna Sud e Sicilia saranno ai margini del maltempo con nubi sparse ma un clima sostanzialmente asciutto e temperature massime ancora molto miti, da domani il ciclone Normanno si abbasserà verso il meridione con tanti acquazzoni e temporali anche in Sicilia dove non piove da svariati mesi e la siccità fa paura in vista del trimestre estivo.

Nuove piogge colpiranno anche il Centro mentre il Nord Italia andrà incontro alle prime schiarite in un contesto comunque ancora inaffidabile. Giovedì 9 maggio ecco che forti piogge e temporali colpiranno anche le aree adriatiche e il Lazio " a causa dei contrasti termici tra l’aria fresca ed instabile normanna e l’aria calda preesistente sul meridione", spiega l'esperto.

La tendenza successiva

Per avere un deciso miglioramento si dovrà aspettare l'arrivo di venerdì quando il ciclone riuscirà a spostarsi in direzione della Grecia: meteo decisamente soleggiato al Centro-Nord con una ripresa delle temperature massime che tra oggi e giovedì subiranno delle flessioni nei valori massimi e minimi, residua instabilità soltanto su Calabria e Sicilia.

Gli esperti prevedono un fine settimana con l'alta pressione da nord a sud ma attenzione perché le sorprese instabili non sono finite: la prossima settimana potrebbe ripetersi un copione simile con nuove piogge e temporali da nord a sud: anche stavolta l'anticiclone non sembrà reggere molto a lungo e le condizioni meteo continueranno a mantenersi dinamiche in questa seconda parte della primavera 2024.