Meteo, torna il maltempo: preparatevi a un nuovo calo delle temperature

Dopo la breve pausa soleggiata del fine settimana, le condizioni meteo sull'Italia non si stabilizzano: l'alta pressione è troppo debole e consentirà l'ingresso di una nuova area ciclonica da ovest che impegnerà tutte le regioni con piogge, temporali e grandinate oltre a un sensibile calo delle temperature.

Un boom di temporali

Le immagini satellitari mostrano già le prime nubi avanzare da ovest e sinonimo dell'imminente peggioramento. " Un ciclone temporalesco dalla Francia sta per entrare in Italia posizionandosi sul Mar Ligure. Il ciclone attraverserà il nostro Paese da nord a sud per poi lasciarlo gradualmente a partire da giovedì e venerdì", spiega Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. L'esperto spiega che si tratterà di un passaggio incisivo con temporali anche molto forti " e accompagnati da grandinate e colpi di vento ". La nuova area ciclonica sarà piuttosto lenta nel suo movimento verso est e prima di lasciare l'Italia definitivamente bisognerà aspettare la fine della settimana.

Le regioni più colpite

Oggi si inizierà con il Nord, specialmente aree alpine e Piemonte ma da martedì 7 maggio l'influenza del ciclone si estenderà anche al Centro-Sud. Proprio domani sarà una delle giornate peggiori con marcata instabilità sulle regioni settentrionali a suon di acquazzoni e nuovi temporali che si faranno sentire anche al Centro, specialmente tra Toscana, Umbria e Marche. Mercoledì 8 maggio il maltempo entrerà nel vivo anche al Sud e sulla Sicilia con tante piogge. Primo timido miglioramento al Nord ma in un contesto con meteo comunque inaffidabile e l'acquazzone sempre in agguato.

Cosa accadrà alle temperature

In questa fase su molte regioni le temperature massime e minime potranno scendere al di sotto delle medie del periodo: si farà sentire l'aria fresca in arrivo da nord-ovest e la primavera continuerà a non avere eccessi termici verso l'alto. " Le temperature tenderanno a diminuire di circa 4-5°C in presenza di temporale. Ogni volta invece che il sole sarà prevalente i valori saliranno fino a superare facilmente i 20-21°C, con un clima tutto sommato gradevole", spiega l'esperto. Il clima sarà mediamente più fresco ovunque, da nord a sud, almeno fino alla giornata di giovedì 9 maggio.

La tendenza successiva

Da venerdì, infatti, il ciclone tenderà gradualmente a esaurire la propria forza spostandosi verso est ma lasciando strascichi di instabilità al Centro-Sud con residui temporali sulle coste del Lazio e al meridione. Meteo migliore altrove e temperature massime in leggera ripresa. Volgendo lo sguardo al medio-termine, ossia al prossimo fine settimana, le condizioni atmosferiche dovrebbero migliorare per l'arrivo di un nuovo campo di alta pressione ma per avere ulteriori dettagli è bene aspettare i prossimi aggiornamenti.