Ciclone polare da Venerdì Santo: quale sarà il meteo di Pasqua

Prima che ritorninio alta pressione e primavera dovremo fare i conti con un altro colpo di coda invernale e la formazione di un ciclone mediterraneo che condizionerà il meteo del giorno di Pasqua. Il maltempo entrerà nel vivo a partire da domani, venerdì 7 aprile, con il ritorno dei fenomeni anche sul Nord-Ovest e in graduale estensione alle altre regioni settentrionali.

Piogge e nevicate, ecco dove

Gli esperti de Ilmeteo.it spiegano che, a causa anche delle basse temperature dovute all'irruzione polare da nord, le nevicate colpiranno l'arco alpino dai mille metri e localmente a quote inferiori. Venerdì Santo bagnato e instabile anche al Centro con piogge e acquazzoni su Toscana, Umbria e Lazio. Le precipitazioni potrebbero toccare punte fino a 40 mm, un bottino niente male anche se su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria si attendono accumuli inferiori.

Il week end di Pasqua

ll ciclone mediterraneo si sposterà verso sud tra sabato e domenica collocando il suo centro motore sul basso Tirreno: per forza di cose le due Isole Maggiori saranno quelle più coinvolte assieme al gran parte del Centro Italia con fenomeni temporaleschi e locali grandinate a causa dell'aria fredda in quota e l'energia in gioco dovuta anche al maggior soleggiamento rispetto ai mesi invernali. Ma è soprattutto alla domenica di Pasqua che si rivolge il nostro interesse. " L'ingresso di spifferi freddi e instabili in quota potrebbe agire da innesco per lo scoppio, anche improvviso, di temporali localmente accompagnati da grandine, specie durante le ore pomeridiane", hanno spiegato gli esperti de Ilmeteo.it. " Con questo tipo di dinamiche, andrà prestata attenzione soprattutto ai rilievi del Triveneto (con locale interessamento delle vicine pianure) e alle regioni centro-meridionali ".

Capitolo temperature: rimarranno ancora molto fresche soprattutto al mattino e sulle zone colpite dai fenomeni ma registreranno graduali aumenti laddove il soleggiamento sarà maggiore pur rimanendo, localmente, al di sotto delle medie del periodo.

Cosa accadrà a Pasquetta

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici ci dicono che anche la giornata di Pasquetta dovrebbe essere legata all'instabilità pomeridiana con lo scoppio di improvvisi temporali e acquazzoni che interesseranno soprattutto il Sud e la Sicilia. " Prestiamo attenzione al fiorire di frequenti ‘cavolfiori’, come vengono chiamati in gergo i cumulonembi: queste nubi a forma di cavolfiore saranno associate a temporali brevi, ma localmente intensi. I fenomeni temporaleschi saranno più probabili al Centro-Sud in spostamento dalle adriatiche verso le regioni tirreniche", ha spiegato l'esperto meterologo Andrea Garbinato.

Meteo in miglioramento, invece, su Nord Ovest e Sardegna con l'anticiclone che inizierà la sua rimonta garantendo un clima soleggiato e temperature massime in graduale ripresa: su tutte quelle zone saranno senz'altro favorite gite ed escursioni all'aria aperta.