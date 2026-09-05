Fino a 37°C poi cambia tutto: quando avremo la svolta

Quasi certamente sarà l’ultimo week-end di gran caldo prima di un cambiamento meteo importante. Prima, però, le colonnine di mercurio di alcune stazioni faranno registrare valori che anche a luglio e agosto sarebbe molto elevati, figuriamoci a settembre quando è già iniziato l’autunno meteorologico (1° settembre).

Dove avremo il picco del caldo

Se è vero che nella giornata di ieri, venerdì 4 settembre, abbiamo raggiunto punte di 39°C specialmente sulle zone interne della Puglia, sabato 5 settembre non andrà tanto meglio visto che si raggiungeranno temperature ben superiori alle medie del periodo. “La struttura anticiclonica continuerà a proteggere l’Italia, favorendo valori termici elevati, specie lungo le regioni centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori dove i termometri potranno toccare nuovamente picchi prossimi ai 37°C”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Cosa accadrà la prossima settimana

Continuerà a essere stabile e soleggiato anche tra lunedì e martedì con, ancora una volta, caldo anomalo su gran parte d’Italia ma la tanto attesa svolta non tarderà ad arrivare. La conferma arriva anche oggi dai maggiori centri di calcolo mondiali con la data del 9 settembre, giovedì. Una perturbazione atlantica si abbasserà di latitudine entrando nel Mediterraneo e riportando nubi, piogge, temporali e il tanto atteso drastico calo termico.

“Saremo di fronte ad una svolta atlantica. L’ingresso dell’aria fresca in scontro diretto con la massa d’aria calda e umida preesistente genererà forti contrasti termici: se ciò venisse confermato non escludiamo il rischio di fenomeni localmente intensi, specie sulle regioni del Centro-Nord”, aggiungono gli esperti.

L’entità del calo termico

Da temperature sopra le medie al rientro in media o addirittura al di sotto: è quanto ci aspetta nella seconda parte della prossima settimana quando sarà molto difficile che i valori diurni, almeno al Centro-Nord, possano superare i 24-26°C.

Il peggioramento atteso sembra poter fare da apripista per una seconda parte di settembre sicuramente più movimentata e senza l’invadenza dell’anticiclone africano con nuove occasioni per piogge e temperature senz’altro accettabili. Per maggiori dettagli, come sempre, saranno comunque necessari i prossimi aggiornamenti.