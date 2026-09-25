Si prepara una nuova scaldata sull’Italia: dove si toccheranno i 31°C

Mentre ci troviamo nel bel mezzo di una discesa d’aria fresca con un calo termico generalizzato oltre a piogge e temporali che colpiranno soprattutto il Sud nella giornata odierna, le condizioni meteo torneranno ottimali nel week-end ma l’aspetto saliente sarà un nuovo aumento termico delle temperature massime che nei prossimi giorni supereranno, nuovamente, la soglia dei 30°C.

Il ritorno dell’anticiclone sub-tropicale

Soprattutto a partire da domenica 27 settembre “dall’Atlantico avanzerà un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, il quale favorirà un aumento delle temperature”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Già domenica, infatti, si raggiungeranno valori di 26-27°C, dunque molto gradevoli, sulle zone pianeggianti delle regioni settentrionali e gran parte del Centro-Sud

Dove si avranno le temperature più elevate

I valori del fine settimana saranno soltanto l’antipasto di aumenti più decisi e consistenti, la vera e propria scaldata avverrà entro la giornata di martedì 29 settembre con valori ben superiori alle medie dell’ultima decade di questo mese. “Al Nord sono attese punte di 27-28°C in diverse città, tra cui Torino, Milano e Bologna, mentre al Centro-Sud si potranno raggiungere anche i 29-30°C a Firenze, Roma e Napoli - aggiungono gli esperti - da monitorare la Sardegna, dove si potranno registrare anche valori più elevati, localmente superiori ai 30°C e picchi intorno ai 31°C nella provincia di Oristano.

La tendenza successiva

Dunque, gli scarti rispetto alla climatologia potrebbero essere più elevati di 3-4°C sull’intero territorio nazionale. Ma l’autunno, soprattutto nella sua parte iniziale, è anche questo: dai primi sbuffi freschi e instabili con un netto cambio di stagione al ripristino di condizioni praticamente estive nell’arco di poco tempo.

La scaldata, comunque, non durerà a lungo visto che da giovedì 1° ottobre dovrebbe arrivare un doppio impulso depressionario con piogge estese e un nuovo calo delle temperature. Vista la distanza dagli eventi e per inquadrare meglio l’entità del prossimo peggioramento meteo, saranno necessari nuovi aggiornamenti.