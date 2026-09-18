Dal freddo scandinavo al ritorno dell’anticiclone: come si aprirà la stagione autunnale

Se è vero che ormai abbiamo detto addio al feroce caldo estivo che ci ha tenuto compagnia fino ai primi giorni di settembre, il quadro atmosferico sul Mediterraneo è totalmente cambiato. Piogge e temporali hanno interessato gran parte delle regioni ma adesso è in arrivo una novità: un nucleo d’aria fredda, per il periodo, pronto a far breccia sul nostro Paese prima del ritorno dell’alta pressione.

Come sarà il week-end

A dominare, per il momento sono le correnti atlantiche in grado di apportare fenomeni di instabilità giornaliera che si manifestano con la formazione di nubi e temporali, questi ultimi spesso sui nostri mari che rilasciano gradualmente tutto il calore accumulato nei mesi estivi. Sabato e domenica dobbiamo aspettarci prevalenza di bel tempo al Nord, temporali soprattutto pomeridiani sulle zone interne del Centro e instabilità più accentuata al Sud e sulla Sicilia con nubi e fenomeni soprattutto domenica.

Arriva l’aria fredda

L’attenzione si sposta soprattutto sulla prossima settimana quando le piogge torneranno anche al Nord, specialmente tra Piemonte ed Emilia-Romagna. “Tra martedì 22 e venerdì 25 settembre un nucleo di aria fredda in discesa rapida dalla Scandinavia verso i Balcani irromperà sull’Adriatico”, spiega il meteorologo Mario Giuliacci. Dunque, l’inizio dell’autunno (il 23 settembre) coincide con temperature fresche e localmente anche al di sotto delle medie del periodo.

I valori termici

Dunque, non solo acquazzoni e temporali sulle regioni del Medio Adriatico e al Sud per più giorni “ma anche un brusco calo delle temperature, tant’è che intorno al 22-25 settembre le temperature su gran parte delle regioni saranno sotto 25°C con molti molti valori prossimi a 20°C”, aggiunge l’esperto. Il vento da Nord accentuerà ulteriormente la sensazione di freddo.

Il ritorno dell’anticiclone

La tappa successiva, però, sarà il ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre, ormai il grande assente delle estati (e non solo) italiane a discapito di quello africano. L’alta pressione di matrice oceanica si imporrà a partire dal 26 settembre con il ritorno a condizioni di clima mite, di giorno, e assenza di piogge.