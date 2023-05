Meteo, cambia tutto: dai nubifragi all'anticiclone Zefiro

Quello che si sta aprendo è un nuovo fine settimana di maltempo con un intenso vortice mediterraneo già presente sulla Tunisia che condizionerà il meteo di sabato e domenica con altre piogge, temporali e locali nubifragi. Passata l'ennesima tempesta, ecco che nei prossimi giorni si affaccerà un anticiclone che gli esperti chiamano "Zefiro" in grado di riportare una parvenza di tarda primavera con temperature massime in aumento ma l'instabilità sarà, comunque, sempre dietro l'angolo.

Cosa accade nel fine settimana

Questa volta, ad essere più colpite dai fenomeni saranno le due Isole Maggiori, la Calabria e il Piemonte. " Confermo che nelle prossime ore arriveranno altri nubifragi sull’Italia, questo mese di maggio 2023 è davvero tempestoso: dal primo maggio scorso, almeno 4 violente perturbazioni hanno colpito il nostro territorio con 15 giorni di pioggia su 19. Considerando che anche il weekend sarà bagnato saliremo a 17 giorni su 21 di tempo instabile e più fresco della media", ha dichiarato a Ilmeteo.it l'esperto Mattia Gussoni. Domenica 21 maggio, invece, si avrà finalmente un primo miglioramento su Triveneto e soprattutto l'Emilia-Romagna messa in ginocchio dall'alluvione ma le piogge e gli acquazzoni continueranno sul resto d'Italia. " I fenomeni più intensi sono attesi su Piemonte, Sardegna orientale, Sicilia, Calabria e anche tra Campania e Basilicata", ha aggiunto.

Il ritorno dell'anticiclone

La nuova settimana sembra portare con sé una sorpresa importante: l'alta pressione, figura che non si vedeva ormai da molto tempo. Il nome dato dagli esperti, Zefiro, non è casuale. " Nella mitologia greca, è la personificazione del vento di Ponente: questo anticiclone dal sapore estivo arriverà infatti da Ovest (Ponente)", ha spiegato Gussoni. In questo modo, le temperature massime si porteranno velocemente verso l'alto soprattutto al Nord con valori molto vicini ai 30°C. Seppur in un contesto migliore, la situazione al Centro-Sud non sarà del tutto stabile: l'anticiclone non avrà la forza di impedire instabilità pomeridiana con la formazione di acquazzoni e temporali specialmente sulle zone interne in sconfinamento verso le aree di pianura e costiere almeno fino alla giornata di mercoledì.

La tendenza a medio termine

Secondo le prime proiezioni, da giovedì 25 maggio le condizioni atmosferiche dovrebbero migliorare sensibilmente anche al Centro-Sud con l'alta pressione Zefiro in grado di spegnere, man mano, l'instabilità pomeridiana. Si andrebbe, in questo modo, verso una fine del mese di maggio dal sapore più estivo e meno perturbato. Saranno comunque necessari i prossimi aggiornamenti per confermare o smentire le indicazioni dei modelli matematici.