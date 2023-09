Meteo, ciclone mediterraneo e anticiclone Bacco: perché l'Italia è divisa in due

Un'Italia "capovolta" dal punto di vista meteorologico oggi e soprattutto nei prossimi giorni: se al Centro-Nord rimane ben saldo l'anticiclone africano Bacco che regala giornate stabili e soleggiate con temperature superiori alle medie della prima decade di settembre, Sud e Sicilia fanno i conti con l'influenza di un'area di bassa pressione che sta impegnando Balcani e Grecia e soprattutto con la possibile formazione di un ciclone mediterraneo tra giovedì e venerdì sul Mar Ionio.

Il meteo attuale

Le immagini del satellite aggiornate ogni 15 minuti mostrano il nostro Paese alle prese con nubi basse in Valpadana ma in diradamento nel corso della giornata, bel tempo altrove mentre Sud e Sicilia vedono nubi sparse e venti da Nord per la depressione greca. ” È confermata un’Italia divisa in due per almeno 4-5 giorni", ha affermato Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it. Se il caldo maggiore lo soffrirà, stavolta, l'Europa centrale con un clima altamente anomalo per il periodo e massime superiori ai 35°C sulla Francia oltre allo zero termico schizzato oltre i cinquemila metri, anche sul nostro Paese farà molto caldo per il periodo con un nuovo aumento termico soprattutto da giovedì dopo un lieve e temporaneo calo di queste ore.

" Nelle prossime ore troveremo bel tempo al Centro-Nord, seppur disturbato da qualche nuvola al mattino sul Nord-Ovest e da venti freschi e tesi sulle adriatiche; al Sud invece il barometro presenterà una freccia in giù: sono previsti rovesci e locali temporali tra Calabria e Sicilia, il tutto condito purtroppo da venti forti e nubi sparse ", spiega l'esperto.

Potenziale ciclone al Sud

L'attenzione dei modelli matematici e degli esperti si concentra a venerdì 8 settembre quando è prevista la formazione di un ciclone sul Mar Ionio. La sua traiettoria è al momento imprevedibile ma sicuramente attingerebbe la sua energia dalle acque superficiali molto calde a causa del calore accumulatosi durante la stagione estiva. Il pericolo è rappresentato da eventuali mareggiate sulle coste ioniche di Calabria e Sicilia a causa dei venti di tempesta in mare aperto. " Al momento la traiettoria di questo vortice è prevista sul Mar Ionio meridionale, intorno all’arcipelago di Malta, ma seguiremo questa evoluzione molto pericolosa per il potenziale rischio nubifragi sulle coste ioniche di Sicilia e Calabria", afferma Tedici.

La tendenza a medio termine

In attesa di sciogliere questa prognosi nelle prossime ore, il resto del Paese farà i conti con un clima pienamente estivo probabilmente fino alla metà del mese di settembre con l'estate che tornerà anche al Sud subito dopo l'attuale fase di maltempo. Per un peggioramento che possa interessare anche il Centro-Nord si dovrà attendere il superamento del 15 settembre ma, trattandosi di proiezioni, andranno confermate o smentite con i prossimi aggiornamenti.