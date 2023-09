Meteo, anticiclone Bacco a 36°C ma occhio a cosa accadrà al Sud

Anticiclone sì ma con riserva: l'inizio del mese di settembre ha visto l'insediamento dell'alta pressione africana con temperature massime che sono tornate su valori pienamente estivi. Stavolta, però, il "cuore" di Bacco sarà molto spostato a ovest così da permettere insidie instabili in arrivo dai Balcani che interesseranno principalmente il Sud e la Sicilia dove le condizioni meteorologiche volgeranno verso un cambiamento già nel corso delle prossime ore.

Tra il caldo e i temporali

" L'anticiclone Bacco verrà insidiato da un ciclone proveniente dai Balcani: il maltempo tornerà ad essere protagonista soprattutto al Sud, dove, entro mercoledì, sono attesi piogge e temporali anche forti soprattutto sui settori ionici siciliani e calabresi ", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Su alcune di queste aree tornerà a piovere dopo numerose settimane, in alcuni casi anche da giugno. In questo contesto sarà importante notare una sorta di spaccatura dell'Italia: a ovest e al Centro-Nord un clima pienamente estivo, sud e Sicilia con frescura e instabilità a causa dei venti di Grecale che faranno scendere le temperature.

" Questa particolare configurazione barica vedrà maggiormente coinvolto soltanto il bordo orientale e le regioni meridionali dell'Italia; al Nord avremo sempre un tempo ampiamente stabile e prevalentemente soleggiato, in un contesto termico caldo per il periodo", ha sottolineato l'esperto. Ecco che, tra oggi e metà settimana in Valpadana sono previste temperature massime comprese tra 28 e 32°C, fino a 35°C al Centro soprattutto tra Toscana e Lazio e fra 34 e 36°C sulle zone interne della Sardegna che risulterà l'area più calda d'Italia.

Attenzione al vento forte

L'aria fresca in arrivo dai Balcani porterà con sé un aumento della ventilazione settentrionale fino a burrasca sulle aree esposte di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria mentre dal pomeriggio odierno sarà coinvolta anche la Sicilia. I mari risultateranno molto mossi o agitati con possibili mareggiate sulle coste esposte adriatiche e ioniche.

La tendenza a medio termine

Da oggi e almeno fino a sabato, dunque, sarà il Sud a fare i conti con nubi e piogge mentre il bel tempo la farà da padrone altrove con meteo caldo e soleggiato. Per quasi tutta la settimana il vortice balcanico farà sentire la sua influenza sulle regioni meridionali mentre soltanto da domenica 10 settembre " l'anticiclone africano tornerà a dominare la scena anche al Sud, con un tempo via via più stabile, soleggiato e anche caldo per il periodo ", ha concluso Sanò.