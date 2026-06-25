Milano, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia registrate temperature fino a 36 gradi

Una situazione assai critica quella in cui si trova costretta da giorni la città di Milano, avvolta in un'ondata di calore eccezionale. Le temperature si sono fatte ormai insostenibili e la preoccupazione più grande va ai bambini, pesantemente debilitati dal clima. Molte aule di scuole d'infanzia si sono trasformate in saune, con temperature inaccettabili. Ciò ha portato alle proteste dei genitori, che temono per la salute dei loro figli. Il malcontento generale è stato espresso chiaramente alla Scuola dell'Infanzia Pezzi, dove alcune famiglie hanno esposto un lenzuolo con la scritta "Sauna" per denunciare la situazione. È poi seguita una lettera indirizzata al Comune di Milano, nella speranza che vengano presi al più presto dei provvedimenti. I genitori, infatti, chiedano che sia data priorità alla tutela del benessere dei bambini e della comunità scolastica.

"Due condizionatori, consegnati da circa un mese, sono stati attivati soltanto venerdì scorso. Gli altri, pur già disponibili, non potranno comunque essere utilizzati contemporaneamente, poiché l'impianto elettrico dell'edificio è in grado di sostenere soltanto tre condizionatori accesi nello stesso momento", è quanto si legge nella missiva, come riportato da MilanoToday. Gravi le carenze riscontrate su una problematica che riguarda la salute dei più piccoli.

Si è fatta sentire anche la voce di Uil Fp Milano, che si è rivolta all'amministrazione comunale. La proposta è stata la riduzione degli orari nei servizi 0-6 anni, uscite anticipate durante le ore più calde. Una scelta che però andrebbe a gravare sulle famiglie, in particolare di quelle in cui entrambi i genitori sono lavoratori.

La situazione è critica. Ci sono aule di scuole materne e di asili nido dove si toccano i 36 gradi, ed è lì che si trovano i bambini. Il dato è stato registrato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 giugno, in uno degli istituti per l'infanzia. Le segnalazioni arrivano da varie zone del capoluogo lombardo. Al Nido Infanzia del Fontanile 2, dove vengono accolti bimbi tra i 3 e i 36 mesi, si sono toccati i 32 gradi alle 11 del mattino. Alcuni genitori hanno fatto una colletta per acquistare dei condizionatori portatili.

"Come sempre accade dalle scuole si fa fatica a raccontare il disagio perché blindati da un'atmosfera di censura e obbligo al silenzio", le parole di

, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, come riportato da LaPresse. "Filtrano ovviamente notizie legate ad una situazione invereconda per cui l'amministrazione, dopo anni, ancora non è riuscita ad evitare questo scenario surreale per i lavoratori e per la salute dei bambini".