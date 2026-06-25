Il caldo estremo miete vittime: in Francia bimbo di tre anni muore in auto, in Spagna oltre 200 decessi. In Italia 16 città da bollino rosso

Non accenna a placarsi il caldo record che attanaglia soprattutto l’Europa Occidentale con Francia e Spagna a farne maggiormente le spese. Nel pomeriggio di mercoledì 24 giugno un bimbo di soli tre anni è stato trovato senza vita all’interno di un’auto a Saint-Gratien,un comune del dipartimento della Val-d'Oise, nella periferia nord di Parigi, che si trova nel bel mezzo dell’ondata di calore dall’Africa. Una fonte della polizia francese ha dichiarato alla stampa che il piccolo è stato “trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione”.

Oltre 200 morti in Spagna

Non va affatto meglio in Spagna dove, da giorni, si fa i conti con caldo anomalo e termometri ben sopra le medie. A causa dell’ondata di calore che non dà tregua sarebbero circa 212 i morti direttamente collegati alle vicende legate al meteo come spiega MoMo, un sistema di monitoraggio spagnolo per la mortalità osservata e segnalata attribuibile alle temperature.

A tal proposito, l'Agenzia statale di meteorologia (Aemet) ha fatto sapere che lunedì e martedì nella Spagna peninsulare si sono registrate “le temperature medie più alte per un mese di giugno almeno dal 1950. Durante questa ondata di caldo, tre giornate rientrano tra le dieci più calde mai registrate in giugno", ha sottolineato l'Aemet. Il caldo estremo ha portato valori di 44,5°C in Andalusia e oltre ai 40°C anche nel Nord del Paese.

Cancellato summit a Londra

Ma è anche spingendoci ancora più a nord che il caldo africano non fa sconti: anche nella mite, d’estate, Inghilterra, è stato cancellato un convegno proprio per parlare di come ci si possa adattare a temperature più elevate a causa di un’allerta rossa su Galles e Inghilterra meridionale tra cui la città di Londra. Per dare un’ulteriore idea dell’enormità di quanto sta accadendo, il Regno Unito ha fatto registrare la temperatura più elevata di sempre per giugno con il 35,7°C toccati a Charlwood, nel Surrey, come indicato dal Met Office britannico. Un record che risaliva addirittura al 1976.

Italia, le 18 città da bollino rosso

Nel nostro Paese la situazione è sicuramente migliore, fino ad oggi, rispetto ai due Paesi già citati ma non per questo si sta meglio. In decine città del Centro-Nord si boccheggia con valori over 35°C durante le ore diurne, elevati tassi d’umidità e temperature elevate anche durante le ore notturne.