Segnate sul calendario la "data nera" dell'estate: ecco quando cambia tutto

L'ondata di caldo che sta per interessare l'Italia potrebbe non avere vita lunga: l'anticlone Nerone, che farà sentire ancora una volta i suoi effetti per qualche giorno, sarebbe quindi l'ultimo affondo del caldo afoso di questa estate 2023. Ma quando dovrebbe verificarsi questa inversione di tendenza?

La situazione

Nei prossimi giorni le condizioni meteo non subiranno particolari stravolgimenti: sole e caldo imperverseranno lungo tutto lo Stivale, ad eccezione, come riferito su "meteogiuliacci", di qualche sporadico fenomeno che potrà interessare esclusivamente le zone alpine.

La condizione di alta pressione di stampo subtropicale portata da Nerone sul nostro Paese dovrebbe resistere quantomento per 7 o 10 giorni, ma la tendenza a ridurre i suoi effetti da un punto di vista cronologico sta diventando sempre più marcata nelle ultime ore. Per ora non c'è alcuna possibilità di irruzione di perturbazioni di origine atlantica sul Mediterraneo centrale, il che si traduce col perdurare di un clima soleggiato e particolarmente caldo, con temperature al di sopra delle medie stagionali. Anche se già da domani si attende una situazione abbastanza uniforme su tutta l'Italia, "sotto la cupola dell'alta pressione africana" , non si dovrebbero comunque più raggiungere, come già specificato dal colonnello Mario Giuliacci, i picchi dello scorso mese di luglio.

"A cominciare dal giorno 16 gli ultimi refoli moderatamente freschi al Meridione spariranno di colpo" , precisa "meteogiuliacci", secondo cui "le zone più interessate dovrebbero essere la Sardegna e stavolta il Nord", mentre "caldo intenso ma non estremo" insisterà sul resto del Paese.

Quando finirà l'estate?

"Dal punto di vista climatico l'estate dovrebbe finire entro il 31 agosto" , specifica il colonnello. "In realtà, negli ultimi anni, l'estate ha allungato la sua calura fino a tutto settembre: anche nell'ultima decade di settembre, negli ultimi cinque anni, vi sono state ondate di caldo" . La situazione potrebbe essere tuttavia molto differente in questo 2023. "Quest'anno un duro colpo all'estate potrà avvenire tra il 27 e il 31 agosto, lo dicono da più giorni tutti i principali modelli fisico-matematici, e noi sposiamo questa possibilità anche se per ora non è una certezza" . Cosa potrebbe quindi succedere?