Giuliacci contro i catastrofisti del caldo: "Balle"

In queste ore l'Italia si trova a dover fare i conti con il ciclone Circe che ha portato nel Paese una forte ondata di maltempo, con piogge, vento e drastico calo delle temperature. Secondo alcune voci, però, l'anticiclone africano sarebbe già in agguato, pronto a riportare aria caldissima sullo Stivale.

In un video pubblicato su YouTube il meteorologo Mario Giuliacci ridimensiona parecchio certe previsione allarmistiche: farò caldo, ma non sarà come le terribili settimane di luglio che ci siamo lasciati alle spalle. Nel suo intervento, Giuliacci arriva addirittura a sbottare contro certi catastrofisti.

Le previsioni

" Cari amici, vedete, sta già peggiorando su tutto il Centro-Nord, come vi avevamo promesso ", esordisce il meteorologo nel video, mostrando la vallata e il cielo ricco di nubi alle sue spalle. " Questo peggioramento, occhio, porterà tanti temporali oggi al Centro-Nord, poi su tutto il Centro-Sud. Attenzione soprattutto ai temporali più forti su Marche, Abruzzo, Molise e Puglio. Fate attenzione. Faranno rinfrescare, e caleranno le temperature, anche di 5-7° su tutta l'Italia. Ma occhio ai temporali violenti ".

Lo sfogo

Concluse le previsio, Mario Giuliacci però prosegue, decidendo di fornire anche qualche chiarimento per i prossimi giorni. " Domenica ancora rovesci e temporali sul Triveneto, sul Medio Adriatico e al Sud. Poi le temperature risaliranno, ritornerà l'anticiclone africano fra il 12 e il 15 di agosto, ma non è vero che porterà un'altra ondata rovente! Non credete alle bugie di qualcuno che vuole fare i click sulla vostra pelle, cavolo! ", sbotta, apparendo realmente esasperato. " L'anticiclone porterà massimo 35° al Sud, 33° al Centro e 30-32°, ma niente del caldo che abbiamo vissuto nella settimana passata. Credetemi, sennò perché sono qui? ".

"Ma quale caldo record?"