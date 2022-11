Interactive Dance, la magia di musica e tecnologia al Diaz 7

Spettacolare e imperdibile appuntamento al Diaz 7 – Milano, giovedì 17 novembre, nella cornice unica di uno spazio a un passo da Piazza Duomo, dove il pubblico milanese e internazionale potrà lasciarsi sedurre dal “potere” del video mapping. Una combinazione perfetta per un viaggio emozionante e immersivo dove tecnologia e innovazione si mescolano sapientemente in una Interactive Dance Performance che lascia con il fiato sospeso.

In sincrono con la grafica sul ledwall di oltre 50 metri quadrati e la musica, infatti, va in scena l’interazione perfetta tra l’uomo e lo spazio digitale con lo spettacolo di rara bellezza della sinuosità dell’artista che si esibisce in un appassionato duetto digitale.

Non solo, anche la proposta culinaria offre anch’essa un momento di piacere durante il quale il maxi Led si trasformerà in una finestra sul mondo virtuale quale sfondo magico alla performance dell’artista.

Un’occasione da non perdere sia per gustare una cena da sogno che per vivere l’esperienza davvero speciale all’interno di Diaz 7. Una serata perfetta per distrarsi dalla routine di una serata autunnale e per entrare nella magia del Natale.

L’ingresso all’evento è a partire dalle ore 21, libero fino a esaurimento posti e preceduto, su prenotazione, a partire dalle ore 20 da una cena da veri intenditori, per rilassarsi anche nell’offerta enogastronomica, sempre originale ed esclusiva.

Per prenotare sia la cena con spettacolo (inizio ore 20 - costo 25 euro) o solo spettacolo (inizio ore 21 – ingresso gratuito) ci si può iscrivere tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo, data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di piazza Diaz, 7. L’accesso in sala è vietato ai minori di 18 anni.