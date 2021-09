Meloni in piazza contro Sala: "Fa campagna elettorale con Rackete"

Intervenuta in piazza Duomo a Milano a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, Giorgia Meloni non ha risparmiato affondi nei confronti del rivale Beppe Sala, accusato di fare campagna elettorale con la Rackete.

Il presidente di Fratelli d'Italia si dice entusiasta per la risposta degli elettori: "Piazza Duomo piena così" , commenta durante il proprio comizio, "se me lo avessero detto qualche anno fa non ci avrei creduto" . Nonostante che i sondaggi diano il sindaco uscente in vantaggio su Bernardo, la Meloni si dice fiduciosa, ritenendo la sfida per le amministrative ancora aperta: "Voi dovete parlate con le persone e votare in coscienza" , dichiara rivolgendosi ai presenti. "Il risultato di una elezione si decide il giorno in cui si va a votare. Sapete meglio di me di cosa ha bisogno questa città" .

Durante il comizio, il presidente di Fratelli d'Italia non ha fatto mancare degli strali nei confronti del sindaco uscente Beppe Sala, candidato del centrosinistra: "Ho rispetto di lui, anche se credo che goda di ottima stampa" , affonda Meloni. "Ma lavorare bene è un'altra cosa. Andatelo a dire ai commercianti che chiedevano aiuto al comune durante la crisi. Non bisogna dargliela vinta" . Il sindaco uscente, quindi, avrebbe fatto ben poco per Milano, secondo la Meloni: "Andiamolo a chiedere a chi credeva che Expo fosse un punto di inizio, a chi vive nelle periferie abbandonate dalla sinistra" .

Riguardo la convention dei Verdi in programma a Milano, ed alla quale parteciperanno, tra gli altri, Carola Rackete e lo stesso Beppe Sala, la Meloni non ha dubbi: "Si fa la campagna elettorale con Carola Rackete, quella che sperona le navi della Guardia costiera. Una figlia di papà tedesca amica degli scafisti. Qual è il messaggio che si dà? Che si possono aggredire i nostri uomini in divisa?" .

Letta e il Pd

Quanto alle posizioni espresse dal segretario dem, il presidente di FdI non ha dubbi: "Letta dice che siamo la peggior destra di sempre. E ti credo: la destra ora è il primo partito italiano. Ci credo che per voi una destra così forte è la peggiore destra di sempre" . Secondo Meloni Fratelli d'Italia sarebbe divenuto oggetto di critiche per il fatto che inizia a far paura, ma non manca di replicare al leader del Pd, che correrà alle suppletive di Siena senza palesare il simbolo del proprio partito. "Si vergogna del Pd. Vai a spiegare ai senesi che il Pd ha preso una banca e l'ha usata come una bancomat" , affonda Meloni, riferendosi evidentemente al Monte dei Paschi. "Il livello di aggressività degli avversari sale, per questo ci accusano di essere no vax" , aggiunge il presidente di FdI. "È una tecnica di comunicazione: quando la sinistra non sa come rispondere deve dichiarare la tua indegnità tu sei un razzista, un omofobo, impresentabile e per questo non sono tenuto a rispondere" .

Piazza piena, e Sala?