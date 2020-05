Milano è al crocevia: quale futuro dopo il Covid?

Si dice che se le cose in Italia vanno bene, a Milano vanno benissimo. Idem all'incontrario: se le cose vanno male, sotto la Madonnina rischiano di andare ancora peggio. Scegliete voi se sia vero o meno. Ciò detto, Milano, intesa come tessuto socio-economico, soffre per colpa dell’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia di coronavirus. E soffre come la “sua” Lombardia, travolta dal Covid-19 praticamente come nessun’altra regione al mondo.

Il virus ha innescato, a livello globale, una crisi sanitaria ed economica senza precedenti. E anche una regione "locomotiva" come la Lombardia è andata in sofferenza, così come il suo capoluogo. In mezzo a questa tempesta, il timone l’ha afferrato e stretto il sindaco Giuseppe Sala, non senza errori, soprattutto nei confronti di diverse categorie di lavoratori, quali i proprietari e gestori di ristoranti, bar e locali, che si trovano in qualche caso (di troppo) impossibilitati a lavorare in modo tale che vada la pena tirare su la serranda della propria attività. La confusione e la rigidità delle regole, infatti, non aiuta diverse realtà del commercio.

È in questo solco che è stato organizzato il webinar (la cui diretta sarà disponibile sul sito www.milanovapore.org, oltre che sui profili social di tutti i partecipanti) "Commercio, quale futuro dopo il Covid?". Si tratta di un’iniziativa di Milano Vapore, Associazione per l'Iniziativa Radicale "Myriam Cazzavillan" e Libertà in Testa nell’ambito del ciclo di incontri "Cafè Vapore".

A introdurre e moderare il dibattito ci saranno l’avvocato Giampaolo Berni Ferretti (che è presidente dell’associazione Milano Vapore), Gianni Rubagotti (dell’Associazione per l’iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan) e Alessandro Borganti (Associazione Libertà in Testa-Giovani di Milano Vapori).

Al confronto parteciperanno come relatori Sabrina Frigoli (presidente Porta Romana Bella), Gabriel Meghnagi, (Presidente AscoBaires), l’architetto Gaetano Berni e Silvia Orazi (titolari 28posti), il commercialista Alfredo Di Napoli (Tasse e Tributi Comunali) e l’avvocato Antoninino La Lumia (Food and Law –Diritto, impresa e business nel settore agroalimentare).