Pausa pranzo con panzerotto per Lady Gaga e Driver

Anche le star impegnate in una blindatissima produzione stellare fanno merenda. Non fanno eccezione Lady Gaga e Adam Driver, rispettivamente Patrizia e Maurizio Gucci, a Milano sul set del film della Metro Golwin Mayer diretto dal regista cult Ridley Scott, «Gucci». Ci si deve pur nutrire infatti tra un ciak e l'altro della pellicola ispirata a un caso di cronaca nera di risonanza internazionale, cioè l'omicidio dell'ex proprietario della leggendaria casa di moda di origine fiorentina, assassinato su mandato dell'ex moglie il 27 marzo 1995 nella sua casa di via Palestro. Così ieri la troupe, che da stamane si trasferirà sul Lago di Como, durante le riprese in piazza Duomo ha permesso ai suoi due attori principali di gustarsi un panzerotto in un baracchino ai piedi della Madonnina. Subito le foto dei due che addentano la specialità gastronomica da rosticceria hanno fatto il giro del mondo. In particolare quella in cui la brunetta «Lady Gaga-Patrizia», evidentemente molto addentro al suo personaggio, porge la mezzaluna di pasta ripiena al suo collega mettendogliela direttamente tra i denti. Quindi si appoggia una mano sul cuore quasi a voler testimoniare la sua assoluta passione per la specialità italiana. Non dobbiamo dimenticare infatti che la cantante attrice all'anagrafe fa Stefani Joanne Angelina Germanotta e che pur essendo nata a New York (28 marzo 1986) ha origini siciliane da parte di padre. Un legame con il nostro Paese a dir poco indissolubile, quindi. Grande amica della stilista Donatella Versace, per la quale è stata protagonista di una indimenticabile campagna pubblicitaria, Lady Gaga ama moltissimo l'Italia. Al punto che qualche anno fa si vociferava avesse organizzato un matrimonio da favola (poi misteriosamente sfumato) proprio a Venezia.