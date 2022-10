Tifosi bloccano le porte della metro 5, circolazione sospesa

Un’orda di 400 tifosi del Chelsea ha letteralmente preso d’assalto la metro 5 di Milano, bloccando le porte dei vagoni e interrompendo di conseguenza la circolazione dei treni. Troppi i supporter della squadra inglese che hanno cercato di raggiungere lo stadio di San Siro per assistere alla partita di Champions tra il Milan e la loro squadra del cuore. "I tifosi stanno bloccando le porte dei treni. La circolazione è momentaneamente sospesa su tutta la linea", ha annunciato su Twitter Atm, l'azienda di trasporti milanesi.

Hanno bloccato l'accesso a chiunque

Secondo quanto ricostruito, verso circa le 19.30 di ieri sera 400 tifosi del Chelsea, arrivati a Milano per assistere al match di Champions League contro la squadra milanese, si sono ammassati presso la fermata della stazione di Porta Garibaldi, rendendo molto difficoltoso l'accesso a chiunque e, dopo aver azionato il freno di emergenza del treno, hanno impedito il regolare transito della linea metropolitana 5. L'intervento da parte della polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e, per la parte di competenza, dalla polizia locale, è stato immediato.

Le forze dell’ordine, che sono state impegnate fin dalla mattina soprattutto nelle zone più frequentate come piazza Duomo, parco Sempione e Navigli, dove la prefettura ha anche disposto il divieto di vendita e somministrazione di alcolici, hanno così potuto ristabilire il regolare servizio facendo subito scendere i vandali dai convogli. Lo stop è durato circa una ventina di minuti. Poco dopo le 20 Atm ha pubblicato una nota: "Il nostro personale e le forze dell’ordine hanno fatto scendere i tifosi da un treno bloccato. I treni stanno tornando a viaggiare in questi minuti sulla linea".

Il racconto di una testimone

Una ragazza ha voluto raccontare in un video postato su Tik Tok, che in poco tempo ha fatto il giro dei social, la situazione vissuta in prima persona. La giovane ha detto di essere uscita dal lavoro e di essersi trovata in mezzo a una ondata di tifosi inglesi maleducati. Ha poi elencato tutti gli atti vandalici che sarebbero stati commessi in pochi minuti: hanno rotto un tornello per entrare in metro, sulla banchina urlavano, bevevano ed erano già ubriachi, urinavano davanti a tutti e, appena arrivava un treno, battevano le mani sulle pareti e salivano sul mezzo fumando. Come se tutto questo non fosse sufficiente, hanno anche spinto un’anziana signora rischiando di farla cadere.

Il nostro Paese non è purtroppo fortunato quando ospita squadre straniere per le partite di calcio. La settimana scorsa a essere vandalizzata era stata Roma: i tifosi del Betis Siviglia avevano abbandonato per terra nel centro della Capitale un mare di immondizia e sporcizia, trasformando piazza del Popolo in una discarica a cielo aperto. Anche in quel caso avevano urinato ovunque, perfino sulle colonne.