Immondizia e sporcizia: lo sfregio degli ultrà del Betis a Roma

Un mare di sporcizia e immondizia è stato abbandonato per terra, nel centro storico di Roma, da un gruppo di tifosi del Betis Siviglia, la squadra spagnola impegnata nella serata di ieri nella sfida di Europa League con la Roma allo stadio Olimpico. Carte, bottiglie e rifiuti di vario genere sono stati lasciati ovunque dal gruppo di tifosi che ieri pomeriggio ha stazionato in Piazza del Popolo. In serata, la Questura ha richiesto l'intervento del personale Ama che tempestivamente ha ripulito tutto. Fortunatamente non si sono verificati incidenti.

Lo sfregio degli ultrà alla Capitale

Nel tardo pomeriggio, sui social avevano iniziato ad arrivare post di sdegno, accompagnati da immagini di immondizia, per il comportamento dei supporters spagnoli di passaggio nella Capitale per vedere la partita contro la Roma, che hanno completamente trasformato piazza del Popolo in una discarica a cielo aperto. Nelle foto scattate con gli smartphone si vedono cittadini cercare di fare lo slalom tra bottiglie di birra, sacchetti vuoti, e altri oggetti lasciati per terra. Anche delle persone a bordo delle loro bici fanno fatica ad attraversare la piazza, qualcuno è anche stato costretto a scendere e a proseguire la strada a piedi portando il mezzo a mano.

Sia i romani che i tanti turisti che stanno visitando la Città Eterna in questi giorni hanno dovuto assistere a queste terribili scene, definite dai presenti vergognose. Secondo quanto reso noto sarebbero stati 5mila i tifosi del Betis Siviglia arrivati in città nel pomeriggio di ieri che si sono radunati nel centro storico, e hanno festeggiato all’interno di Piazza del Popolo, andando poi via lasciando dietro di sé sporcizia e lerciume, oltre a una piazza storica vandalizzata e in condizioni pietose.

L'intervento di Ama

Alcuni di questi tifosi hanno passeggiato per il centro mangiando e bevendo senza sporcare, mentre altri hanno lasciato cibo e bevande ovunque, e sembra abbiano anche urinato sull’asfalto e sulle colonne. Subito dopo il loro passaggio, la Procura ha richiesto l’immediato intervento dell’Ama che ha ripulito tutto, ripristinando il consueto stato della storica piazza.

Non è la prima volta che Roma viene violentata dai tifosi stranieri in trasferta per seguire la propria squadra del cuore. Nel 2015 la fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna era stata presa a bottigliate dai tifosi del Feyenoord, che in quel modo avevano fatto un danno gravissimo alla celebre opera di Pietro e Gian Lorenzo Bernini.

