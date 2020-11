Annuncio choc: “Aspettiamo un figlio ma il padre non sono io”

Rivelazione choc di un marito e futuro padre in Spagna, che nel bel mezzo di un party in onore di mamma e nascituro, ha annunciato agli invitati di non essere lui il papà del bimbo che la consorte porta in grembo. L’uomo si è presentato con tanto di documento scritto che certifica le sue parole e l’avvocato di fiducia. Naturalmente, qualcuno presente al party non ha perso l’occasione per immortalare il momento con un bel video, che ha poi fatto il giro del web ottenendo migliaia di visualizzazioni. Tra gli invitati sembra vi fosse anche l’amante della moglie, nonché padre effettivo del bimbo, il quale però ha negato tutto. Il video è stato condiviso su Reddit, un sito Internet di social, news, intrattenimento, e forum, ma The Sun non ha ancora potuto verificarne l’autenticità.

Il padre lancia la bomba: il figlio non è suo

Nella traduzione di Reddit, l’uomo avrebbe iniziato il suo discorso presentando il proprio avvocato e annunciando di avere un documento. “Sapete tutti che aspettiamo un maschio. Ho il test di gravidanza, sapete che diventerò papà. Ma non siete a conoscenza di un dettaglio importante” . E poi eccolo lanciare la bomba: “Ecco la prova che non è incinta di 4 mesi ma in realtà di 6 mesi” . Un boato di sorpresa tra i presenti e la richiesta implorante della futura mamma, visibilmente agitata, di parlarne insieme in separata sede, e non davanti a tutti, amici e parenti.

Ma niente, il padre mancato è determinato a continuare e a raccontare tutto per filo e per segno. A quel punto entra in scena l’avvocato che mostra agli ospiti un video nel quale si vede la donna scherzare con il presunto amante, tra l’altro a qualche tavolo di distanza. Ma ecco l’uomo alzarsi in piedi e gridare: “Quello non è mio figlio, questa festa è per loro due”. Ma in pochi minuti inizia la rissa.

Il party si trasforma in rissa

Il marito prende e se ne va dalla festa, la moglie ritenuta fedifraga lo insegue disperata e quello, che sarebbe dovuto essere un party di gioia per festeggiare la nuova famiglia, si trasforma invece in una vera e propria rissa. Al centro degli insulti il probabile amante, considerato anche la causa della rottura tra marito e moglie. Il video ha naturalmente ottenuto migliaia tra commenti, visualizzazioni e condivisioni. Un chiaro esempio di tutto ciò che di trash si può trovare sul web e che interessa gli utenti.