Cina, cooperazione e futuro: il discorso di fine anno di Xi Jinping

Alla vigilia di capodanno, il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, attraverso il China Media Group e internet, ha pronunciato il messaggio di augurio per il capodanno del 2022. Ecco di seguito il testo completo.

Il discorso integrale di Xi Jinping

Buonasera! Il 2022 sta per arrivare e da Beijing vi porgo i miei più sinceri auguri per il nuovo anno.

Rievocando l’anno passato, il 2021 ha rivestito un significato straordinario. Abbiamo vissuto di persona delle pietre miliari nella storia del Partito Comunista Cinese e della Repubblica Popolare Cinese. Con lo storico intrecciarsi degli obiettivi di lotta dei “due Centenari”, abbiamo iniziato il nostro nuovo percorso per la costruzione completa di un paese socialista moderno e stiamo avanzando a grandi passi sulla strada della grande rinascita della nazione cinese.

Per tutto l’anno passato, i lavoratori, quelli nei campi come quelli nelle imprese, nelle comunità, nelle scuole, negli ospedali, nelle caserme e negli istituti di ricerca, si sono impegnati a fondo. Abbiamo lavorato e dato tutto di noi, ma anche ricevuto. Con il passare del tempo abbiamo visto e sperimentato una Cina sempre più tenace e prospera. Nel nostro Paese vivono persone gentili e rispettabili, lo sviluppo è rapido e i cambiamenti quotidiani, e la nostra causa va avanti di generazione in generazione.

Il primo luglio abbiamo celebrato solennemente il 100° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese. In piedi sulla tribuna di Tiananmen, mi sono ritrovato assorto in pensieri infiniti: i processi storici pieni di cambiamenti e tempeste e il PCC, in qualità di partito dalla storia centenaria, ha guidato il popolo di più di un miliardo di persone a ottenere risultati brillanti, mantenendo uno spirito indomabile ed è rimasto fermo sugli ideali originari dopo tante difficoltà. Si possono realizzare gli obiettivi prestabiliti soltanto a condizione di non dimenticare le motivazioni originarie. Dobbiamo avanzare e lottare con diligenza e in modo instancabile per non deludere la storia, l’epoca e il popolo.

La sesta Sessione plenaria del XIX Comitato Centrale del PCC ha approvato la terza risoluzione storica del Partito. I risultati del centenario ci infondono coraggio, e le esperienze secolari ci ispirano. Avevo parlato del dialogo intercorso tra il Presidente Mao e il Signor Huang Yanpei in uno Yaodong: solo con il coraggio di autoriformarci possiamo prendere l’iniziativa nella storia. La rinascita della nazione cinese non è assolutamente un’impresa semplice, ed è impossibile raggiungerla solo impegnandosi in modo superficiale. Non è una strada dritta e piana, e non è neanche realizzabile tutta d’un colpo. Dobbiamo tenere sempre a mente il futuro, ricordare i possibili rischi anche quando abbiamo sicurezza, e mantenere la fermezza e la pazienza strategiche, e “mirare alla luna non perdendo d'occhio la terra.”

Un grande Paese ha sicuramente dei temi prioritari. Ogni cosa è fatta nell’interesse del popolo. Ho condotto ispezioni in diverse località e ho visto e ascoltato tante cose che mi hanno arricchito e ispirato. Ogni volta che facevo visita a una famiglia, chiedevo sempre ai suoi membri se stessero affrontando delle difficoltà, e ricordo sempre le parole da loro pronunciate.

Le preoccupazioni del popolo sono sempre nel mio cuore, e dò priorità a quello che il popolo desidera. Vengo anch’io dalle campagne, e ho sperimentato personalmente la povertà. Con l’impegno continuo di tante generazioni, chi viveva in povertà può ora mangiare a sazietà, avere vestiti a sufficienza, andare a scuola, avere una casa in cui abitare e godere di un’assistenza sanitaria. Costruire una società moderatamente prospera in ogni aspetto ed eliminare l’indigenza sono compiti che il nostro partito aveva nei confronti del popolo, ma anche contributi che dà al mondo. Per far sì che il popolo viva sempre meglio, non possiamo fermarci ai risultati ottenuti perché c’è ancora tanta strada da percorrere.

Imbrigliare il Fiume Giallo rappresenta un auspicio millenario del popolo cinese. Negli ultimi anni ho visitato tutte le 9 province e regioni autonome attraversate da esso. Dal Fiume Giallo al Fiume Azzurro, cioè i “fiumi madre” della Cina; dal lago Qinghai pulito e turchese al Fiume Yarlung Zangbo tortuoso e impetuoso; dall’imponente progetto per la diversione dell’acqua dal sud al nord alla “mappa verde” della fattoria forestale di Saihanba; dalla migrazione degli elefanti dal sud al nord della provincia dello Yunnan e il loro ritorno finale a casa, alla procreazione e alla transumanza delle antilopi tibetane... tutto ciò ci dice che se ci prendiamo cura dell’ambiente, esso non ci tradirà mai.

L’anno scorso ci sono state molte espressioni, momenti e storie cinesi indimenticabili. Il giuramento della gioventù: “Il Partito stia sicuro, sono pronto a contribuire al rafforzamento della patria”; la dichiarazione dei propri profondi sentimenti verso la patria: “il mio amore puro è dedicato soltanto alla Cina”; la missione verso il Sole del satellite Xihe, quella di Zhurong su Marte e il viaggio spaziale del modulo centrale Tianhe; la passione e il coraggio degli atleti per conquistare la vittoria e l’onore; la risoluta lotta all’epidemia da parte dell’intero paese; l’aiuto reciproco e la ricostruzione delle case dei cittadini colpiti da calamità naturali; la massima dedizione dei comandanti e dei soldati dell’Esercito Popolare di Liberazione e della Polizia Armata al rafforzamento delle forze armate e alla protezione della patria; gli sforzi e le lotte compiuti da innumerevoli eroi quotidiani. Tutto ciò è una formidabile spinta che stimola la marcia e i progressi della Cina nella nuova epoca.

La patria tiene sempre a cuore la prosperità e la stabilità di Hong Kong e Macao. Solo sostenendosi a vicenda e impegnandosi insieme per superare le difficoltà, il principio di “Un Paese, due sistemi” può procedere in modo stabile. Realizzare la completa unità di tutto il Paese è la volontà comune di tutti i compatrioti delle due sponde. Con tanta sincerità, spero che i figli e le figlie di tutta la nazione cinese possano andare avanti mano nella mano, creando insieme un futuro migliore.

Durante le conversazioni telefoniche e le videoconferenze che ho avuto con leader di vari paesi e responsabili di organizzazioni internazionali, ho ricevuto tante volte il loro apprezzamento per la lotta all’epidemia del Covid-19 della Cina e per i suoi contributi alla prevenzione e al controllo della pandemia a livello mondiale. Finora la Cina ha fornito in totale 2 miliardi di dosi di vaccino anti-Covid a oltre 120 paesi e organizzazioni internazionali. Tutti i paesi sono nella stessa barca e potranno scrivere il nuovo capitolo della comunità umana dal futuro condiviso soltanto attraverso la solidarietà e la cooperazione.

Tra più di un mese, si terrà la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali di Beijing. Far partecipare sempre più persone agli sport su neve e ghiaccio è l’obiettivo dell’organizzazione delle Olimpiadi. Ci impegniamo con sincerità per offrire al mondo un’edizione delle Olimpiadi eccezionale. Il mondo sta aspettando la Cina, e la Cina è già pronta.

La campana del nuovo anno sta per suonare. I nostri tre astronauti sono ancora in missione nello spazio infinito. I compatrioti all’estero stanno ancora lavorando sodo, il personale delle ambasciate e dei consolati, gli inviati dalle imprese a capitale cinese e gli studenti cinesi all’estero, nonché tutti coloro che seguono il loro sogno stanno ancora facendo del loro meglio, come voi. Io qui porgo a voi tutti i miei sinceri saluti per il nuovo anno.

Per un futuro condiviso! Auguri per la pace e la prosperità del paese e la felicità e la sicurezza del popolo!!!