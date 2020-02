Coronavirus, paura sulla nave da crociera: salgono a 61 i contagiati

La Commissione sanitaria nazionale cinese ha comunicato ufficialmente che il bilancio delle vittime da infezione da coronavirus è salito a 636 mentre il numero totale delle persone contagiate ha raggiunto 31.161. Nelle ultime 24 ore, quindi, sono 73 i decessi e 3.143 i nuovi casi confermati.

Nel frattempo cresce la preoccupazione anche per le 3700 persone, tra queste 35 italiani, che si trovano a bordo della nave da crociera "Diamond Princess" in quarantena al largo di Yokohama, in Giappone, dopo che un passeggero da Hong Kong sbarcato è risultato positivo al coronavirus. Altre 41 passeggeri sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute giapponese. I casi di infezione sinora accertati a bordo della nave salgono così a 61.

I passeggeri contagiati verranno ricoverati in strutture ospedaliere specializzate a Tokyo e nelle prefetture di Saitama, Chiba, Kanagawa e Shizuoka. Secondo la stampa nipponica, le 41 persone risultate positive al coronavirus sono 21 cittadini giapponesi, 8 statunitensi, 5 australiani, 5 canadesi, un argentino e un britannico. Il ministero della Salute ha precisato che al momento nessuno dei nuovi casi presenta sintomi gravi.

Le autorità giapponesi hanno effettuato i test su 120 passeggeri e membri dell'equipaggio che manifestano sintomi influenzali e su altre 153 persone che sono entrate in contatto ravvicinato con il passeggero infetto. A tutte le persone presenti sulla nave è stato chiesto di indossare mascherine e rimanere confinati nei loro alloggi sino alla fine del periodo di quarantena.

La situazione è monitorata anche dalla Farnesina vista la presenza di 35 italiani a bordo. Il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha confermato di essere in continuo contatto con i connazionali a bordo della nave. "L'Unita di crisi della Farnesina e la nostra ambasciata d'Italia a Tokyo stanno monitorando con grande attenzione il caso. Massimo impegno per tutelare i nostri connazionali", ha scritto su Twitter il ministro. Nessuno dei nostri connazionali, per il momento, ha contratto il virus o presenta sintomi riconducibili all’infezione.