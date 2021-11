L'Oms lancia l'allarme: "Rischio 500mila morti"

Hans Kluge, il direttore dell’Oms, l’Organizzazione mondiale per la Sanità, ha dichiarato alla Bbc che l’Europa rischia altri 500mila morti per Covid-19 entro il mese di marzo, se le autorità non adotteranno misure urgenti per cercare di arginare i contagi. Kluge ha asserito: "Il Covid-19 è tornato la prima causa di mortalità nella nostra regione. Sappiamo cosa deve essere fatto".

Il direttore ha quindi spiegato che l'aumento dei contagi è legato alla stagione invernale e alla bassa copertura vaccinale. Secondo il responsabile dell'Oms per l'Europa, l'obbligo vaccinale dovrebbe però essere imposto solo nel caso in cui non ci siano altre alternative. L’allarme lanciato oggi da Kluge arriva proprio alla vigilia di una settimana che vedrà il ritorno di maggiori restrizioni in alcuni Paesi dell'Europa.

Cosa sta succedendo in Europa

Prima fra tutti l'Austria, che registra il tasso di soggetti vaccinati più basso dell'Europa occidentale, che da domani, lunedì 22 novembre, imporrà un nuovo lockdown e ha già annunciato l'obbligo vaccinale a partire dal prossimo febbraio. In un primo momento l’Austria aveva varato maggiori restrizioni solo per i soggetti che non avevano ancora ricevuto il vaccino. Nei Paesi Bassi è invece già in vigore un confinamento parziale, dove l'introduzione di un pass è stata accolta con violenti disordini sia a Rotterdam che a L'Aia. A Rotterdam le forze dell'ordine hanno aperto il fuoco sui manifestanti in quella che il sindaco della città portuale ha definito "un'orgia di violenza" scoppiata durante una protesta contro le restrizioni anti-Covid.

Il giorno seguente a l'Aia sette manifestanti sono stati arrestati dalla polizia olandese durante gli scontri legati sempre ai cortei di piazza contro le restrizioni decise dal governo per limitare la quarta ondata di Covid. Durante gli scontri sarebbero stati feriti in modo lieve 5 agenti. Le persone fermate sono ora accusate di avere appiccato incendi nelle strade e lanciato fuochi d'artificio contro i poliziotti.

I dati della Germania