Fiamme, spari, scontri con i no vax: a Rotterdam scoppia l'inferno

Le nuove restrizioni adottate nei Paesi Bassi non sono state accolte positivamente dalla popolazione. A causa dell'elevato numero di nuove infezioni registrate nel Paese, dove la copertura vaccinale ha superato l'83% dei vaccinabili, il governo ha deciso di introdurre la politica 2g, che concede il Green pass solo ai vaccinati o guariti dal Covid. Centinaia di persone si sono riversate in strada per protestare, cogliendo di sorpresa la polizia. I Paesi Bassi hanno reintrodotto il contenimento parziale la scorsa settimana con una serie di restrizioni sanitarie, che interessano in particolare il settore della ristorazione, per far fronte a un focolaio di casi di Covid-19.

Il governo ha affermato di voler introdurre una legge che consentirebbe alle aziende di limitare il sistema di pass per il coronavirus del Paese solo alle persone che sono completamente vaccinate o si sono riprese dal COVID-19, il che escluderebbe le persone che risultano negative al test.

La città è stata messa a ferro e fuoco dai manifestanti, che hanno assaltato e incendiato le auto della polizia e aggredito gli agenti inviati per contenere la rivolta. Incendi e atti vandalici si sono moltiplicati in pochi minuti a Rotterdam, costringendo la polizia ad arretrare. Sono stati sparati anche alcuni fuochi d'artificio per intimidire gli agenti. Sui social sono disponibili decine di video in cui si vedono centinaia di persone, molti giovani e incappucciati, che urlano slogan e tirano oggetti contro le forze dell'ordine mentre da alcuni palazzi e auto si alzano dense colonne di fumo.

La polizia olandese ha confermato che ci sono stati "feriti" dopo che le forze dell'ordine hanno sparato colpi di avvertimento. In prima istanza, la polizia ha utilizzato i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti che si erano radunati in una strada principale di Rotterdam nei pressi del porto, dove sono stati appiccati anche alcuni incendi. In un secondo momento, invece, la polizia ha sparato alcuni colpi di avvertimento in un momento di massimo caos durante i disordini. Sono diversi i feriti, due quelli confermati dalla polizia. I media locali affermano che nella rivolta sono state coinvolte bande di ultras calcistici.