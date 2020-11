Cuore da trapiantare resiste a incidente aereo, ma un soccorritore lo fa cadere

Dalla California arriva la notizia di un cuore da trapiantare che si è miracolosamente " salvato " sia da un incidente aereo sia dalla " goffagine " di un medico che stava recuperando l'organo. Tale cuore, dopo essere sopravvissuto all'incidente, è infatti "c aduto dalle mani " di un soccorritore, che lo stava portando via dal luogo del disastro. La vicenda ha avuto luogo venerdì, quando un elicottero si era alzato in volo per trasportare in un ospedale lontano il cuore di un donatore, che doveva venire utilizzato in un'operazione di trapianto. Tale volo di emergenza si sarebbe però rivelato assai rocambolesco.

In base alle ricostruzioni della vicenda, il velivolo era partito da un ospedale del sud della California per dirigersi al Keck Hospital della University of Southern California, a est di Los Angeles. Mentre il mezzo era in fase di atterraggio sul tetto della struttura di destinazione, è improvvisamente precipitato, per motivi ancora sconosciuti.

L'elicottero con a bordo il cuore da trapiantare è così finito riverso su un fianco sopra il tetto della struttura sanitaria citata. Sul luogo dell'incidente sono di conseguenza giunte le squadre dei soccorritori, con i vigili del fuoco che hanno recuperato dal velivolo l'organo in questione e lo hanno poi consegnato a un dipendente del Keck Hospital. L'operatore sanitario, intenzionato a portare quel cuore in sala operatoria per eseguire il trapianto sospeso, è però " inciampato " in una piastra di metallo, con sua conseguente caduta a terra. Il prezioso organo è così sfuggito dalle mani dell'operatore sanitario ed è finito a terra, salvo poi essere raccolto in maniera tempestiva da un altro dipendente della struttura.

La storia ha fortunatamente avuto un lieto fine, dato che un portavoce della clinica ha comunicato che quello stesso cuore, nonostante le numerose disavventure, è stato trapiantato con successo e che il paziente sottoposto all'operazione sta bene. Altre buone notizie sono in seguito giunte in merito alle condizioni di salute delle persone coinvolte nell'incidente aereo: tutti e tre gli individui a bordo dell'elicottero si sono salvati e solo il pilota ha riportato ferite lievi.