Ecco cos'è il lockdown-salame: come funziona e chi lo sta testando

Gli esperti lo hanno chiamato lockdown-salame. Nelle scorse ore l'associazione federale insegnanti ha reso noto che in Germania ci sono 300mila alunni e 30mila docenti in quarantena a causa del Covid-19. Il quotidiano tedesco Bild ha spiegato che il lockdown è stato indicato con questo particolare soprannome perché si riferisce non a tutto il mondo scolastico ma solo a delle “fette”.

Mascherine in tutte le classi

La Germania, dopo l’estate, aveva preso la decisione di tenere il più a lungo possibile gli studenti in classe (con lezioni in presenza), nonostante il continuo aumento dei contagi. Con l’obiettivo di non andare a penalizzare e creare problemi a bambini e ragazzi, già molto provati e destabilizzati a causa della pandemia in atto. Anja Karlikzek, ministra dell’Istruzione federale, nella giornata di ieri, martedì 10 novembre, si è espressa a favore dell’utilizzo delle mascherine in classe, anche alle elementari. Questa scelta è ancora molto discussa, e in Germania, dove ci sono ci sono 40mila scuole, 11 milioni di scolari e 800mila docenti, solo il 50% della popolazione sarebbe favorevole. Anche nel nostro Paese sono ormai un obbligo, le uniche a essere esonerate sono le scuole dell’infanzia. In Germania la metà dei genitori sarebbe quindi contraria, e preferirebbe una didattica in presenza ma senza l’uso della mascherina in classe, almeno per quanto riguarda gli alunni più piccoli.

Il lockdown-salame alla tedesca

La cancelliera Angela Merkel, lo scorso 29 ottobre aveva assicurato che avrebbero fatto tutto il possibile per mantenere aperte le scuole e gli asili nido. E fino a oggi sono riusciti a mantenere la parola. In Germania ci sono 40mila strutture scolastiche, 11 milioni di studenti e 800mila insegnanti. Nella zona del grande Land del Nord Reno-Westfalia ci sono circa 50mila alunni in quarantena. A fine settembre erano più o meno 50mila gli allievi in quarantena in tutta la Nazione. Da inizio novembre in Baviera sono state chiuse oltre 100 scuole. Nella città di Amburgo 90 classi sono in quarantena.