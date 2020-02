Femminicidio in Messico: 25enne uccisa a pugnalate e scuoiata

Il Messico è sotto shock per l’orribile femminicidio della venticinquenne Ingrid Escamilla.

La ragazza, ha riferito ieri la Bbc, sarebbe stata infatti uccisa dal suo fidanzato e convivente, che avrebbe poi fatto scempio del cadavere della vittima.

In base alla ricostruzione dell’accaduto fatta dal network londinese citando i media locali, l’assassinio sarebbe avvenuto nella capitale del Paese e ad allertare le forze dell’ordine sarebbe stata l’ex moglie del presunto killer.

Questa donna avrebbe infatti chiamato gli agenti per segnalare loro che l’ex coniuge le aveva appena confidato di avere ucciso la Escamilla.

Il responsabile del folle gesto, evidenzia l’organo di informazione d’Oltremanica, avrebbe pugnalato a morte la venticinquenne, per poi “mutilarla” e “scuoiare” parti del corpo di quest’ultima nel tentativo di disfarsi di qualsiasi prova del femminicidio.

A indignare l’opinione pubblica messicana, oltre ai particolari agghiaccianti della sorte toccata alla povera Ingrid, ha contribuito anche, rimarca la Bbc, il fatto che delle foto dei resti mortali della giovane siano state subito pubblicate su Internet, quale sfregio al ricordo della vittima e violando gli archivi fotografici delle autorità che hanno condotto accertamenti sul luogo del delitto.

Sempre sul web avrebbe preso a circolare un video, mandato in onda successivamente dai canali tv del Paese ispanico e descritto dal network britannico, che mostra un uomo sporco di sangue mentre viene interrogato, all’interno di una volante della polizia, dalle forze dell’ordine.

Il filmato prosegue con il sospettato che finalmente confessa agli agenti di avere ucciso a pugnalate la sua fidanzata al culmine di una lite provocata dai problemi di alcolismo del primo. Il soggetto interrogato dichiara quindi di avere mutilato il corpo della convivente e di avere occultato alcune parti di quest’ultimo in un canale di scolo vicino all’appartamento in cui risiedevano.

Quanto documentato dal video, ossia che i poliziotti avrebbero già fermato un indiziato per il recente femminicidio, è stato confermato, fa sapere l’emittente d’Oltremanica, direttamente dal sindaco di Città del Messico, Claudia Sheinbaum. Il primo cittadino non ha però precisato l’identità della persona incriminata, ma ha contestualmente assicurato che la pubblica accusa chiederà ai giudici il massimo della pena per il presunto killer.