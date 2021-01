Gloria, i balli e la festa: ecco il backstge del discorso di Trump

Le immagini della rivolta a Capitol Hill del 6 gennaio saranno ricordate a lungo. L'assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori di Donald Trump durante la ratifica dei voti per confermare la vittoria di Joe Biden sono una pagina di storia americana che va ad aggiungersi ai libri di storia per raccontare l'America degli anni Duemila. Alla fine si conteranno 4 morti, di cui una donna uccisa dalla polizia con un colpo di arma da fuoco. Nelle ultime ore è circolato un video che sta destando molto clamore in America e che vedrebbe protagonista una parte della famiglia Trump intenta a ballare sulla versione inglese di Gloria, successo internazionale di Umberto Tozzi.

Va precisato che quello che sembrerebbe un party non si svolgeva durante l'assalto a Capitol Hill ma nei minuti precedenti, prima che il Presidente uscente salisse sul palco per pronunciare il discorso che ha poi portato i manifestanti a occupare Campidoglio. Il video sarebbe stato girato da Donald Trump Jr e nella brevissima clip si vedono anche il presidente uscente e i suo staff, nonché la fidanzata di Donald Trump jr. La versione di Gloria che si sente in sottofondo è quella di Laura Branigan, morta nel 2004. Dopo che è stato diffuso il video, il manager della cantante si è scagliato contro la scelta della famiglia Trump di utilizzare quella canzone: " È assolutamente spaventoso sentire suonare “Gloria” sullo sfondo di un video a larga diffusione del presidente Trump di ieri, visti i tragici, inquietanti e vergognosi avvenimenti accaduti al Campidoglio degli Stati Uniti ". Il manager ha poi aggiunto che " né Laura, né la sua musica, meritano ricadute ingiustificate dovute alle azioni degli altri ".