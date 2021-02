Irlanda, due suore violano lockdown per partecipare a "esorcismo della politica"

Due suore irlandesi sono state accusate dalle autorità di avere violato le restrizioni anti-Covid per essersi recate da Cork a Dublino per “ compiere un esorcismo dei politici nazionali ”. Lo scorso dicembre, le due religiose, Madre Irene Gibson e Suor Anne Marie, avrebbero infatti viaggiato per oltre 200 chilometri, violando così i divieti di spostamenti allora vigenti, per prendere parte a un raduno spirituale, in un parco della capitale, destinato a liberare dal male il presidente della repubblica e i deputati. Sull’isola, le misure di contrasto al contagio sono state prorogate dal governo fino alla fine di aprile, con spostamenti autorizzati solo per motivi di necessità. I contagi giornalieri sono migliaia, provocati soprattutto dalla variante inglese del Covid.

La vicenda delle due suore, appartenenti alle Sorelle carmelitane del Santo Volto di Gesù, risale allo scorso 8 dicembre, quando queste avevano partecipato, dopo un viaggio dal sud al nord del Paese, a un raduno organizzato a Herbert Park, in un sobborgo della capitale irlandese. A questa manifestazione avrebbero preso parte più di una quindicina di persone, violando così anche la regola anti-assembramenti che imponeva allora non più di 15 persone presenti a qualsiasi evento all’aperto. La cerimonia religiosa incriminata era stata organizzata da padre Giacomo Ballini, membro della corrente tradizionalista cattolica Resistenza, fuoriuscita dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X fondata nel 1970 da Marcel François Lefebvre. Nella cerimonia di Herbert Park, padre Ballini, per protestare contro i divieti imposti dall’esecutivo alle cerimonie in chiesa, aveva praticato un esorcismo spargendo acqua santa in direzione di un edificio governativo irlandese presente in quel parco e ordinando a Satana di mollare la presa sui palazzi del potere nazionale. Ballini si era poi rivolto alla folla da lui radunata tuonando: “ Nessuna autorità umana può toglierci il diritto di dire messa ”. Dopo avere partecipato a quell’esorcismo, le due suore si erano dirette davanti al parlamento irlandese, dove sarebbe stata officiata una messa in latino all’aperto a cui avrebbero preso parte circa 70 persone, creando di conseguenza un assembramento vietato dalla normativa anti-Covid. Entrambi gli eventi non avevano ricevuto alcun nullaosta o sostegno da parte delle diocesi cattoliche d’Irlanda.