L'Occidente condanna Putin: "Attacco ingiustificato. Ritiri le truppe"

" Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che la Russia risponderà con delle conseguenze mai viste prima ". Il messaggio che Vladimir Putin ha rivolto all'Occidente è chiaro: nessuno ostacoli le operazioni militari nel Donbass e, più in generale, in tutta l'Ucraina. Ma la mossa di Mosca, anziché annichilire Europa e Stati Uniti, non ha fatto altro che compattare l'Occidente. Che adesso, all'unanimità, chiede a gran voce al Cremlino di fermare ogni violenza.

Bruxelles: "Putin ritiri le truppe"

I vertici dell'Unione europea hanno condannato il gesto di Putin. Il presidente del Consiglio dell'Ue, Charles Michel, ha chiesto al presidente russo in un tweet di " fermare immediatamente questa guerra " " Condanniamo con forza l'ingiustificato attacco della Russia contro l'Ucraina. Il Cremlino si dovrà assumersi le sue responsabilità ", ha proseguito Michel, al quale ha fatto eco il segretario generale dell'Onu, Antonio Gutierres, provato dal lancio dell'offensiva russa avvenuta durante la sessione d'urgenza del Consiglio di sicurezza.

We strongly condemn Russia´s unjustified attack on Ukraine.



In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.



We will hold the Kremlin accountable. — Charles Michel (@CharlesMichel) February 24, 2022

L'appello di Gutierres, rivolto direttamente a Putin, è toccante: " Nel nome dell'umanità, ritiri le truppe. Non permettiamo che scoppi la peggiore guerra dall'inizio del secolo ". Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, si è aggiunta al coro unanime di condanne provenienti da Bruxelles, definendo " senza precedenti " l'" aggressione militare " della Russia in Ucraina. A detta di von der Leyen, Putin deve ritirare le sue forze armate e rispettare pienamente l'integrità ucraina. " I leader della Ue discuteranno e adotteranno rapidamente ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia. La Ue è con l'Ucraina ", ha concluso.

La condanna dei leader occidentali

I leader dei Paesi occidentali sono tutti sulla stessa linea d'onda. Il premier italiano Mario Draghi ha parlato di " attacco ingiustificato e ingiustificabile ", spiegando di essere al lavoro con gli alleati europei e la Nato per rispondere " immediatamente ". Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito l'attacco della Russia all'Ucraina una " palese violazione del diritto internazionale " che " non può essere giustificata da nulla ". Scholz ha quindi parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprimendogli la piena solidarietà della Germania. " È un giorno terribile per l'Ucraina e un giorno oscuro per l'Europa ", ha affermato, con rammarico, il successore di Angela Merkel.

Emmanuel Macron, che nei giorni scorsi aveva incontrato Putin nell'intento di placare le tensioni internazionali, si è aggiunto alla condanna unanime della decisione russa di attaccare Kiev. Il capo dell'Eliseo ha espresso solidarietà all'Ucraina e chiesto alla Russia di porre subito fine alle operazioni militari. " La Francia è solidale con l'Ucraina. Siamo a fianco degli ucraini e agisce con i suoi partner e gli alleati per mettere fine a questa guerra ", ha spiegato Macron.

La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2022

Per l'Ucraina è "l'ora più buia"

Decisamente più dure le parole di Boris Johnson. Il premier britannico si è dichiarato " inorridito " da quanto avvenuto in Ucraina. " Il presidente Putin ha scelto la strada dello spargimento di sangue e della distruzione lanciando questo attacco non provocato all'Ucraina. Il Regno Unito e i nostri alleati risponderanno con decisione ", ha dichiarato Johnson, che ha quindi parlato di " un'ora oscura " per l'Ucraina, evocando di fatto una celebre frase di Winston Churchill.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022

Dall'altra parte dell'Oceano, negli Stati Uniti, Joe Biden ha preannunciato " sanzioni durissime " nei confronti della Russia. Il presidente statunitense ha denunciato l'" attacco ingiustificato " di Mosca e il fatto che Putin abbia scelto " una guerra premeditata " che porterà a una " catastrofica perdita di vite e sofferenze umane ". " Solo la Russia è responsabile della morte e della distruzione che questo attacco porterà. Gli Stati Uniti e i loro alleati risponderanno in modo unito e incisivo ", ha quindi ammonito Biden.