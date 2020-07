Il Mes sostiene il Pride. Svolta a favore dei gay ​del fondo salva-Stati

Qual è il rapporto tra il Meccanismo europeo di stabilità - il tanto discusso Mes - ed il Gay Pride che si terrà in Lussemburgo? Perché il fondo salva-Stati dell'Ue viene associato alla manifestazione che è in corso in questi giorni (4-12 luglio) nella nazione dell'Ardenne? La domanda circola. E le cronache hanno iniziato ad affrontare la questione.

Del Mes, sino a questo momento, si è parlato in termini d'opportunità politica. La linea del premier Giuseppe Conte è stata ondivaga sul punto. L'oggetto in questo caso è un altro: il profilo Twitter dell'Esm, ossia proprio del Mes, è colorato d' arcobaleno. Sono i colori della comunità Lgbt. Il Mes è insomma anche un soggetto mediatico. Se non altro perché sul social network citato è possibile rintracciare una vera e propria pagina dedicata. Si direbbe "un profilo". E fin qui nulla da segnalare. La pagina, a ben vedere, esiste dal 2012. "l MES è il meccanismo di risoluzione delle crisi per i paesi dell'area dell'euro. Seguici anche qui per i tweet EFSF", s i legge sul social di Jack Dorsey. Ma il Mes ha anche una sua linea sulla promozione di quelli che vengono chiamati "nuovi diritti".

Tra un post che promuove l'intervista a Repubblica del segretario generale Nicola Giammaroli ed un altro, c'è spazio per una presa di posizione: "#ESM si unisce alla comunità LGBTQ + nel celebrare la #Pride Week a #Luxembourg dal 4 al 12 luglio 2020. Per ulteriori informazioni sul nostro impegno per #DiversityAndInclusion vedi qui: http://ow.ly/1wI150Aqm4O #LuxembourgPRIDE #UnitedInDiversity". Il Meccanismo europeo di stabilità è favorevole, anzi è al fianco, del Gay Pride lussemburghese. Il post rimanda al sito ufficiale dell'Esm. In specie, ad una sezione specifica centrata sulla "diversità" e sulla "inclusione": "L'ESM riconosce che un forte impegno per la diversità e l'inclusione non è semplicemente positivo per le imprese, ma essenziale per il successo delle imprese". E ancora: "Crediamo fortemente nel potere creativo che si ottiene quando persone di diversa estrazione si uniscono nei loro sforzi". Il Mes, oltre che un soggetto mediatico, è pure un soggetto politico o culturale a sé stante? La domanda sembra legittima.

Si potrebbe replicare che normalmente le istituzioni europee tutte prendono posizione sul tema dei "nuovi diritti". Ma il Mes - almeno sino a questo momento - era stato percepito alla stregua di un mero strumento economico cui poter aderire o meno. Il fatto che il substrato organizzativo dell'Esm esprima un pensiero sui grandi temi dell'epoca a noi contemporanea è di sicuro rimarcarbaile, forse perché inaspettato. Dal punto di vista di un cattolico - anche di una nazione europea a maggioranza cattolica - potrebbe essere sollevato il tema della "colonizzazione ideologica", come la chiama papa Francesco.Vale infine la pena sottolineare come il Mes non figuri però tra i partner ufficiali dell'evento lussemburghese.

Il Mes in quanto organizzazione esprime insomma una sua visione del mondo. Non è, quantomeno non soltanto, un ente freddo verso cui esprimere favore o meno.