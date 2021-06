Paura a Miami: crolla un palazzo di 12 piani

Un edificio di 12 piani è crollato di colpo verso le 2 di stamattina a nord dei confini della città di Miami. Sul luogo della tragedia, le cui cause sono ancora da accertare, sono immediatamente intervenuti centinaia di vigili del fuoco locali e operatori delle squadre di pronto soccorso, ma si teme comunque che quel crollo abbia provocato molte vittime.

In base alle prime indiscrezioni, l'immobile collassato sorgeva al numero 8777 di Collins Avenue, in un'area in cui si trovano le Champlain Towers, ossia un complesso residenziale di circa 100 appartamenti di fronte alla spiaggia, nella località di Surfside, una zona rinomata a nord di Miami Beach. Alcuni edifici vicini a quello crollato sono stati evacuati dalle autorità di pubblica sicurezza per precauzione. Secondo le ultime indiscrezioni della vicenda, la parte posteriore del palazzo è del tutto collassata. I cronisti presenti sul posto devono mantenere una distanza di cinquanta metri dall'area del disastro. L'edificio, secondo la stampa locale, ospitava un massimo di cinquanta persone ma l'informazione non è stata confermata dalla polizia.

Numerose testimonianze video e audio del disastro hanno rapidamente invaso il web e i social; in alcuni filmati postati si nota chiaramente un'ampia sezione dell'edificio crollato, ridotta a un cumulo di macerie, mentre altri clip immortalano scene di panico tra i residenti del posto, svegliati nel cuore della notte dal boato provocato dal crollo e che esprimono il proprio sconvolgimento per essersi trovati a poca distanza dal palazzo sbriciolatosi.