"Non ci sarà...". Elisabetta II ancora assente ai festeggiamenti del suo giubileo

Secondo giorno di assenza per i festeggiamenti del suo giubileo per Elisabetta II. La sovrana, infatti, oggi non sarà presente alla corsa di cavalli del Derby di Epson Downs. Nella giornata di ieri, la sovrana non si è presentata nella cattedrale di St Paul dove di è svolta la messa in suo onore. A confermarne l'assenza è stata, ancora una volta, una nota di Buckingham Palace. Elisabetta II è tornata nel suo amato castello di Windsor ed è da lì che seguirà l'importante corsa di cavalli che, come tutti ben sanno, sono la su grande passione.

Anche per questo motivo ha destato preoccupazione la decisione di non partecipare nemmeno al Derby di Epson Downs. Subito dopo l'imponente parata del Trooping the colour di giovedì 2 giugno, la regina pare abbia accusato un malessere che, con grande riluttanza, l'ha costretta a non presenziare alla messa di St Paul. Tutto lasciava supporre che si trattasse di qualcosa di passeggero e che l'assenza alla celebrazione religiosa fosse anche un modo per darle il tempo di recuperare in vista del derby. Invece, Elisabetta II è stata obbligata a rinunciare anche alla corsa dei cavalli. Prendono così forma le paure e le supposizioni di chi ha ipotizzato che la parata di giovedì fosse una sorta di saluto del Paese alla sua sovrana, che da quel momento si sarebbe ritirata a Windsor diradando sempre di più le sue uscite pubbliche.