"Guardo al futuro con entusiasmo": il grande giorno della Regina

Il Giubileo di Platino della regina Elisabetta è un trionfo:1500 soldati, 400 musicisti, 250 cavalli e 70 aerei. La regina Elisabetta è apparsa per due volte sul balcone di Buckingham Palace in gran forma, sfoggiando lo stesso abito color cielo scelto per il ritratto pubblicato sui social poche ore prima dell'inizio della parata. Alla prima uscita accanto a lei c'era il cugino, il duca di Kent, il quale ha preso il posto del compianto principe Filippo. Alla seconda uscita, invece, Sua Maestà è arrivata insieme alla famiglia (tranne i ribelli Harry, Meghan e Andrea), indossando gli occhiali da sole.

La Regina sul balcone

Quest’anno la regina Elisabetta, dati i suoi problemi di mobilità, non ha salutato né ispezionato le truppe, una delle tradizioni cardine del Trooping The Colour. Questo dovere è stato affidato al principe Carlo, che ha anche effettuato il saluto alla bandiera al posto della madre. Si tratta della prima volta in 70 anni di regno che la Regina non presiede personalmente alla parata. Per trovare un evento simile nella storia inglese dobbiamo tornare al 1951, quando proprio Elisabetta, ancora principessa, venne incaricata di sostituire suo padre, Giorgio VI, troppo malato per poter salire in sella. Il re sarebbe morto l'anno successivo, lasciando la Corona all'attuale sovrana.

Dopo la cerimonia, dal balcone di Buckingham Palace, Sua Maestà ha ricevuto il saluto del reggimento a cavallo della Household Cavalry Mounted e assistito allo spettacolare sorvolo degli aerei della Raf. A mezzogiorno la King’s Troop Royal Horse Artillery ha reso omaggio alla Regina sparando con 82 cannoni da Hyde Park, mentre dalla Torre di Londra la Honorable Artillery Company ha sparato 124 raffiche.Tutto è andato come previsto, ma sembra che ad assistere alla cerimonia, seppur non visti dalle telecamere, ci siano stati anche Harry e Meghan. I duchi, comunque, non hanno assistito al sorvolo della Raf sul balcone, come precedentemente annunciato dal Palazzo: "In seguito a una lunga riflessione la Regina ha deciso che la tradizionale apparizione sul balcone per il Trooping The Colour di giovedì 2 giugno sarà quest’anno limitata a Sua Maestà e ai membri della famiglia reale con incarichi pubblici ufficiali in nome della Regina”.

Per la serata del 2 giugno 2022 è prevista l’accensione di più di 3mila fari in tutto il Regno Unito e il Commonwealth. In contemporanea, dal Castello di Windsor la sovrana guiderà l’accensione del riflettore più alto del parco di Buckingham Palace, posto sul monumento di Tree of Trees a 21 metri di altezza. Poche ore prima dell’inizio del Giubileo c’è stata anche una proiezione di ologrammi molto scenografici sulle pietre della stupenda Stonehenge. Un tributo particolare a Sua Maestà, che si somma alle parole del Santo Padre Francesco e dell’ex presidente degli Stati Uniti Obama. Il Pontefice ha dichiarato: “Nella gioiosa occasione del vostro compleanno e mentre celebrate il Giubileo di Platino vi invio cordiali saluti e gli auguri insieme alla rinnovata assicurazione delle mie preghiere che Dio onnipotente conferirà a voi, ai membri della famiglia reale e a tutto il popolo della nazione, benedizioni di unità, prosperità e pace”. Obama, invece, lasciato un messaggio colmo d’affetto nei confronti di Sua Maestà: “La tua vita è stata un regalo per il Regno Unito e per il mondo”, sottolineando che la sovrana ha reso più pacifiche “le nostre democrazie”. Infine Obama ha formulato un augurio speciale per Sua Maestà : “Possa la sua Corona risplendere ancora per molti anni”.

I look di Kate e Camilla (riciclati) e i momenti più divertenti

I sudditi britannici hanno riservato delle ovazioni straordinarie alla loro Regina e ai membri della royal family. Una delle immagini che più rimarranno impresse nella memoria di questo storico giorno, comunque, è quella di Kate Middleton fasciata in un abito blazer bianco di Alexander McQueen, seduta sulla carrozza con Camilla Shand e i tre bambini George, Charlotte e Louis, vestiti di blu. Da notare il fatto che il destino della Corona, ovvero le future regine consorti e gli eredi al trono abbiano preso posto su un unico veicolo, quasi a voler rappresentare la continuità della dinastia, il futuro della monarchia. Una piccola curiosità: il vestito di Kate è riciclato. La duchessa lo ha già indossato al G7 del 2021. Tranne il cappello di Philip Treacy, che è una novità. Gli orecchini di diamanti e zaffiri, invece, appartenevano a Lady Diana.

Non sono mancati i siparietti divertenti di cui si sono resi protagonisti proprio i figli di William e Kate. Durante la sfilata in carrozza, incoraggiati da Kate e Camilla, anche i bambini Cambridge hanno iniziato a salutare la folla. Il piccolo Louis, però, non aveva intenzione di smettere, neppure verso la fine del tragitto, così la vispa Charlotte gli ha bloccato la mano con con una certa fermezza, come a voler dire al fratellino: "Adesso basta salutare!". Il piccolo Louis è stato al centro anche di un'altra gag, per così dire, quando ha fatto capolino dal balcone di Buckingham Palace da solo e ha salutato la folla per un breve istante. Forse aveva molta voglia di dare il suo buongiorno agli inglesi.

Qualche cifra