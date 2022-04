"Porto preso", "Battaglia finale": l'ultima (drammatica) resistenza di Mariupol

ll porto di Mariupol è passato sotto il controllo delle milizie della Repubblica popolare di Donetsk (Dpr): lo ha affermato il leader della Dpr, Denis Pushilin, all'emittente televisiva russa "Primo Canale". Mariupol, città portuale sul Mar D'Azov, nella regione di Donetsk, è ormai assediata dall'esercito russo e dalle milizie della Dprf. La città è stata devastata " ci sono decine di migliaia di morti. Ma nonostante questo, i russi non stanno fermando la loro offensiva ", ha affermato Zelensky durante un discorso al Parlamento della Corea del Sud.

L'orrore di Mariupol

" Siamo molto preoccupati per le conseguenze umane di questa guerra. Mariupol è una città martire, ma quello che sta per accadere sul fronte orientale ci rende molto più disponibili a sostenere l'Ucraina per affrontare questa battaglia ", ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al termine del Consiglio Affari esteri a Lussemburgo. Insomma, è lì il teatro peggiore in questo momento in Ucraina, con una città rasa al suolo dall'esercito russo.

"L'ultima battaglia..."

Sulla pagina Facebook della 36esima Brigata marina separata, in combattimento a Mariupol, c'è la risposta al presidente Zelensky. "Q uella di oggi sarà probabilmente l’ultima battaglia, perché le munizioni stanno per finire ", scrivono gli ucraini. La resistenza è durata anche troppo, ben 47 giorni, è stato fatto " tutto il possibile, e l’impossibile " per mantenere il controllo della città e i marines raccontanto di essere sempre pronti a scendere sul campo di battaglia ma hanno avuto la meglio i russi che li hanno " respinti e circondati ". Senza cibo, munizioni, acqua non si può andar lontano: l'esercito di Putin avrebbe spinto gli ucraini nella zona delle acciaierie Azovstal e del porto, appena caduto. " Ci hanno circondati, e ora tentano di distruggerci ", si legge sul Corriere. Numerosissimi, poi, i feriti come sottolineano sul post di Facebook. " L’infanteria è stata completamente eliminata, le battaglie corpo a corpo sono condotte da membri dell’artiglieria, operatori radio, autisti, cuochi, persino l’orchestra ".

"Non abbiamo supporto..."