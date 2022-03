Putin: "Sanzioni contro di noi sono una dichiarazione di guerra"

Il presidente russo Vladimir Putin torna a farsi sentire sottolineando che "le sanzioni contro la Russia equivalgono a una dichiarazione di guerra" . Lo ha detto parlando ad un evento in vista della Giornata della donna, citato dall'agenzia stampa Tass. Poi avverte l'Occidente: "L’istituzione di una no-fly zone sull’Ucraina da parte di qualsiasi Paese sarà vista da Mosca come partecipazione diretta al conflitto armato".

Putin tira dritto perseguendo i propri obiettivi militari, sottolineando, con malcelata soddisfazione, che la distruzione delle infrastrutture militari dell’Ucraina sono state quasi completate. "La Russia sarà abbastanza forte per portare a temine gli obiettivi dell’operazione speciale in corso in Ucraina" , ha detto il capo dello Stato russo. Operazione speciale è la perifrasi con cui le autorità russe indicano la guerra scatenata in Ucraina, senza mai pronunciare la suddetta parola.

"L’esercito russo porterà a compimento tutti gli incarichi", ha aggiunto Putin, chiarendo che "l’operazione speciale in Ucraina si sta svolgendo secondo i piani e la tabella di marcia previsti dallo Stato maggiore".