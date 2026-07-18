F1, Antonelli domina anche in Belgio. Leclerc 4°, Hamilton 5°

Come si fa a mettersi dietro alle spalle una delusione cocente come quella che Kimi Antonelli ha subito a Silverstone? Dominando sia le libere che le qualifiche nello storico circuito di Spa-Francorchamps. In uno dei circuiti più lunghi e complicati della stagione della Formula 1, il bolognese lotta a lungo sia con Max Verstappen, che conosce l’università del volante come le sue tasche che con Lando Norris. Il campione del mondo in carica chiude in terza posizione ma scivola al 13° posto per la penalità incassata per aver cambiato la centralina della sua power unit.

Non male la sessione di qualifica delle Ferrari, nonostante l’incidente nelle libere del sabato che ha visto Lewis Hamilton finire pesantemente a muro. Il lavoro dei meccanici consente all’inglese di partecipare alle qualifiche ma sia lui che Charles Leclerc sembrano pagare qualcosa rispetto ai rivali. Il monegasco viene scavalcato nel finale da George Russell ma partirà comunque quarto, subito davanti al compagno di squadra. Vedremo se i due ferraristi sapranno giocarsi le proprie carte nella gara, che prenderà il via domenica alle 15, in diretta e in esclusiva su Sky.

Bene Hamilton nonostante l’incidente

L’attenzione di tutti all’inizio delle qualifiche del Gran Premio del Belgio è sul box della Ferrari, dove i meccanici stanno facendo tutto il possibile per riparare la monoposto di Lewis Hamilton in tempo per la Q1. Nell’ultima sessione delle libere, dominata ancora da Antonelli, che è riuscito a mettersi dietro sia Norris che Verstappen, l’inglese della Ferrari ha avuto un incidente nel finale, danneggiando pesantemente il posteriore della sua SF-26. Il sette volte campione del mondo, leader nella classifica delle pole position sul tracciato di Spa-Francorchamps, chiude comunque con il quinto tempo le libere, nonostante un incidente quasi identico a quello di Gasly nella Fp2 del venerdì. Le qualifiche vedranno Norris penalizzato di dieci posizioni in griglia mentre Hadjar, che ha montato una nuova power unit, partirà dall'ultima posizione, accanto a Stroll. Gli sforzi dei meccanici della Ferrari riescono nel miracolo, anche se le modifiche all’assetto finiscono pochissimo prima della luce verde del Q1.

Non ci vuole molto per capire che queste qualifiche saranno una battaglia molto serrata: Antonelli non è perfetto nel suo primo giro lanciato e viene sonoramente battuto da Verstappen con un eccellente 1:34.930. La soddisfazione dell’olandese, che qui a Spa è di casa, non dura molto, visto che Norris, con un settore centrale eccellente, gli toglie la pole provvisoria. Leclerc chiude il suo primo tentativo quarto davanti a Russell ma Hadjar fa ancora meglio, confermando i passi avanti della Red Bull. A sette minuti dalla fine del Q1, Hamilton chiude con il decimo tempo mentre ottimo giro per la Racing Bulls di Lindblad, che scavalca Antonelli ed è ora quarto. Negli ultimi minuti, in pista tutti tranne i primi tre ma con pneumatici usati: l’unico che riesce a migliorarsi è Lewis Hamilton, che balza dalla decima alla quarta posizione. Qualche problema per Antonelli, la cui Mercedes è sembrata poco stabile al posteriore: Leclerc è settimo ma la distanza da recuperare non è enorme.

La spunta Antonelli, Leclerc 4°

Visti i problemi nel Q1, Antonelli è tra i primi a lanciarsi in pista nella seconda sessione di qualifiche per verificare le modifiche alla sua W17. Gran giro quello del bolognese, un eloquente 1:45.142 che gli basta per resistere all’assalto di Max Verstappen e George Russell. Dopo l’ennesimo buon giro di Lindblad, Norris fa un tempone ma il suo secondo posto dura davvero poco, visto che Leclerc glielo scippa. Altrettanto positivo il primo tempo di Lewis Hamilton, quarto davanti a Verstappen: molto su cui riflettere per Russell, precipitato in ottava posizione. Mentre Leclerc torna in pista per provare a migliorarsi, l’inglese della Ferrari scende dalla sua monoposto per consentire ai meccanici di modificare il setup per l’assalto alla pole position. Rimangono ai box anche Antonelli, Verstappen e Norris mentre il resto della compagnia non riesce a migliorarsi: nel finale l’Audi di Hulkenberg ha un problema idraulico e si ferma in pista, ritardando di qualche minuto l’inizio della Q3. La battaglia finale per la pole position si preannuncia serratissima, visto che le distanze tra i piloti di punta sono risicatissime.

Antonelli vola con 1:44.840, Verstappen sembra avanti per tutto il giro ma perde qualcosa nell’ultimo settore: Leclerc gli prende la seconda piazza per quasi un decimo ma Norris fa ancora meglio, conquistando la pole virtuale per 39 millesimi sul bolognese. Ottimo anche il primo tentativo di Hamilton, che fa meglio di Russell, sistemandosi in quinta posizione dietro a Verstappen. La bandiera rossa sospende un attimo le operazioni ma non è colpa di un incidente, solo della ghiaia portata in pista da un leggero fuori pista di Oscar Piastri. Quando si riapre la pit lane, restano ancora sei minuti per rivoluzionare la griglia della gara di domenica pomeriggio ma tutti rimangono ai box per giocarsi tutto sul filo di lana. Le due Red Bull provano ad approfittare della pista vuota per consentire a Verstappen di usare la scia di Hadjar nel terzo settore, dove la Red Bull paga qualcosa sulle rivali. Oltre all’olandese si lanciano anche le Mercedes e le Ferrari, con Russell e Hamilton che mettono parziali impressionanti ma perdono parecchio nel terzo settore.

Alla fine la spunta Antonelli che fa meglio di Verstappen, nonostante l’aiuto della scia di Hadjar: Norris chiude con il terzo tempo ma scivola indietro per la penalizzazione. Seconda fila, quindi per Russell e Leclerc mentre in terza fila partiranno Hamilton e Piastri.