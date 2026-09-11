F1, Antonelli il più veloce nelle libere di Madrid. Leclerc ed Hamilton 2° e 3°

Il debutto della Formula 1 sul controverso Madring, il nuovo circuito cittadino della capitale spagnolo, ha visto ripetersi il leit motiv di questa stagione: Mercedes avanti, Ferrari non molto lontana. I due piloti delle Frecce d’Argento si sono presi il miglior tempo di entrambe le sessioni di libere ma la distanza nei confronti dei due ferraristi non è molta. Se nella Fp1 George Russell era riuscito a mettersi dietro il leader della classifica piloti, Kimi Antonelli si è rifatto con gli interessi nella Fp2.

Nella seconda sessione, interrotta per una decina di minuti dall’incidente che ha distrutto la Racing Bulls di Lindblad, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton sono riuscite a mettersi dietro Russell e Verstappen, rispettivamente 5° e 6°. Giornata di sofferenza per le McLaren con Norris fermo a lungo per un problema al cambio e Piastri solo ottavo. Le vetture torneranno in pista sabato alle 16 per le fondamentali qualifiche per il primo gran premio nella capitale spagnola.

Fp2, incidente Lindblad, Kimi c’è

Dopo l’exploit di Russell nella Fp1, monoposto di nuovo in pista alle 17 sul tracciato cittadino di Madrid. La prima delusione per il pubblico spagnolo arriva ancora prima dell’inizio della Fp2: problema alla frizione per l’ex ferrarista Fernando Alonso, che sarà costretto a rimanere ai box. Appena si inizia a girare, buon riscontro per Leclerc ed Hamilton, primo e secondo rispettivamente davanti alla Racing Bulls di Lindblad, che toglie la terza piazza a Russell. Mentre il campione del mondo Norris rientra ai box per un guaio al cambio, Antonelli balza in testa togliendo quasi un secondo e mezzo al tempo di Leclerc. I tempi si abbassano molto nella prima metà delle libere, con Verstappen che fa meglio di Kimi mentre Russell e le Ferrari battagliano dietro al bolognese. I meccanici della McLaren sono costretti ad una lotta contro il tempo per sostituire il cambio della vettura di Norris mentre Antonelli e Russell si piazzano in testa alla classifica provvisoria.

Alle loro spalle Leclerc ed Hamilton, con il monegasco che, però, sfrutta al meglio il lavoro dei meccanici: tornato in pista fa segnare un buon 1:33.820 scavalcando sia Antonelli che un pimpante Verstappen. La soddisfazione del ferrarista dura poco: prima Kimi, poi Hamilton lo fanno scivolare al terzo posto, davanti ad un Lindblad molto competitivo. Subito dopo che il monegasco si è ripreso la seconda posizione, il talento anglo-svedese esagera e finisce pesantemente a muro: nessuna conseguenza per lui ma la sua monoposto è distrutta. Ci vuole una decina di minuti prima che gli stewart sistemino le barriere. Quando le vetture tornano in pista, pochi cercano la prestazione pura, concentrandosi sul passo gara. A parte un testacoda di Piastri e un lungo di Leclerc, il traffico in pista rende difficile valutare i tempi delle varie vetture. Vedremo se l’ultima sessione di libere di sabato basterà per la messa a punto prima delle fondamentali qualifiche del pomeriggio.

Fp1, Mercedes meglio delle Ferrari

Il weekend spagnolo della Ferrari era iniziato con una notizia poco gradita: dopo l’impatto di Leclerc alla Parabolica, il muretto delle Rosse ha deciso di montare una power unit priva delle migliorie tecniche viste a Monza sulla vettura del monegasco. L’attenzione di tutti nel paddock è dedicata alle 22 curve del Madring, il nuovo circuito cittadino costruito nell’area della Fiera di Madrid con parecchie polemiche. Nonostante molti temessero la combinazione di muretti e curve ad alta velocità, la prima sessione di prove libere sul nuovo circuito cittadino è scivolata via senza alcun problema. Il rischio di collisioni e lunghe soste è sempre presente e, quindi, molti piloti hanno preferito non spingere troppo, preferendo girare quanto più possibile per conoscere il tracciato.

Alla fine, il più veloce è stato George Russell che ha rifilato circa tre decimi al leader della classifica piloti Kimi Antonelli. Charles Leclerc, che ha molto da farsi perdonare dopo gli ultimi incidenti, ha chiuso con il terzo posto, meno di due decimi più lento rispetto al bolognese. Alle sue spalle Lewis Hamilton, Max Verstappen e Lando Norris ma l’inglese della Ferrari è stato l’unico tra i piloti di testa a girare con le medie, cosa che potrebbe far sperare in bene per la gara. Sessione molto complicata per le McLaren, con il campione del mondo a quasi un secondo da Russell mentre Oscar Piastri ha chiuso con l’ottavo tempo, venendo superato dalla Racing Bulls di Lindblad.