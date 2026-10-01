A Roma la Suzuki World Triathlon Cup

Si svolgerà nel fine settimana la Suzuki World Triathlon Cup Roma 2026, presentata in Campidoglio. La internazionale di triathlon si terrà sabato 3 e domenica 4 ottobre, con il percorso di gara manifestazione allestito nel quadrante dell’Eur, lungo Viale America, e vedrà la partecipazione di atleti di livello internazionale.

Alla presentazione in Campidoglio sono intervenuti il ​​sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, il presidente della Commissione Sport della Regione Lazio, Mario Luciano Crea, il presidente e il segretario generale della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei e Valerio Toniolo, il presidente di World Triathlon, Antonio Arimany e l’amministratore delegato di Eur Spa, Claudio Carserà. Il governo “sostiene e continuerà a sostenere il movimento del Triathlon - ha spiegato il ministro Abodi -. Crediamo nell’impegno che la mette a disposizione per la crescita, per l’alfabetizzazione, per i valori educativi e per le sfide che passano per i grandi avvenimenti ma si consolidano nell’impegno quotidiano con le attività che arrivano nelle scuole”.

“Crediamo nelle potenzialità e nella crescita di questo sport - ha detto il sindaco Gualtieri - non solo per gli atleti agonistici, ma anche come modello di multidisciplinarietà che sta trovando crescente interesse nei cittadini. Valorizziamo Roma come grande Capitale dello sport, come luogo in cui cittadini e visitatori vivono la combinazione della bellezza paesaggistica di questa città e la pratica sportiva”. Il presidente della Commissione Sport della Regione Lazio, Mario Luciano Crea, ha invece sottolineato come sia “il quarto anno che la Regione sostiene questo evento, perché ne riconosce le importanti ricadute positive sul turismo, sul commercio, sulla ristorazione e in generale sull’immagine di Roma e, di conseguenza, del Lazio”. Il fine settimana romano guarda già al prossimo anno. Il 5 e 6 giugno 2027 l’Eur ospiterà infatti i Campionati del Mondo T50, individuale e Mixed Relay, riportando nella Capitale il massimo appuntamento iridato del triathlon Sprint. La Mixed Relay mondiale avrà inoltre un ruolo nel percorso di qualificazione a Los Angeles 2028, con due quote maschili e due femminili assegnate al Comitato Olimpico Nazionale della squadra campione del mondo. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta Rai: le prove individuali di sabato su Rai Sport e la Mixed Relay di domenica su RaiPlay.