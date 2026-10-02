F1, bene la Ferrari nelle libere a Sepang. Leclerc primo, Antonelli solo 8°

Se il buongiorno si vede dal mattino, il weekend della Formula 1 potrebbe essere molto combattuto. La prima giornata sul tracciato malese, che torna in calendario dopo nove anni per recuperare il Gp del Bahrain rimandato per la guerra ad aprile, è stata complicata dal poco grip e dal gran caldo. Anche se molti si sono concentrati sul passo gara, buoni riscontri per la Ferrari, con Charles Leclerc che ha chiuso l’Fp2 con il miglior tempo. Alle sue spalle la Red Bull di Hadjar, che non è riuscita a confermare l’exploit di Max Verstappen nella prima sessione di libere mentre Lewis Hamilton chiude con un incoraggiante quinto posto.

AUTO-PRIX-F1-BRN-MAS Ferrari's Monegasque driver Charles Leclerc waits in the pit lane during the second practice session ahead of the Formula One Bahrain Grand Prix in Sepang on October 2, 2026. (Photo by JADE GAO / AFP) (JADE GAO/AFP)

Se la McLaren è riuscita a contenere i danni nel finale delle libere, qualche dubbio in casa Mercedes, che si aspettava riscontri migliori dal pacchetto di aggiornamenti portato in Malesia. George Russell e Kimi Antonelli sbagliano troppo nel time-attack e chiudono in settima ed ottava posizione ma la distanza dai primi nel passo gara è decisamente minorei. Vedremo se la situazione si modificherà nelle qualifiche ufficiali, che prenderanno il via sabato mattina alle 10, in diretta e in esclusiva su Sky.

Formula One Bahrain Grand Prix in Malaysia - Practice sessions epa13276474 Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy reacts before the free practice session for the Formula One Bahrain Grand Prix in Malaysia, in Sepang, Malaysia, 02 October 2026. The 2026 Formula 1 Bahrain Grand Prix in Malaysia is held at the Sepang International Circuit on 04 October. EPA/FAZRY ISMAIL (FAZRY ISMAIL/EPA)

Fp2, Leclerc vola, Kimi ottavo

Dopo un primo approccio nel pomeriggio, la seconda sessione di libere vede i vari piloti scendere in pista con pesanti incognite meteo. Tutti si lanciano subito al pronti via per mettere quanti più giri in cascina ma le vetture continuano a faticare a mantenersi in traiettoria su un circuito poco gommato e, quindi, molto scivoloso. Tempi non impressionanti quelli di Verstappen, Russell e Leclerc, che compongono al momento il podio virtuale mentre segnali negativi dal primo tentativo delle McLaren. Nonostante avessero usato le soft, Norris e Piastri non vanno oltre al decimo ed undicesimo posto: la situazione si ristabilisce nel giro di qualche minuti, quando l’australiano fa segnare il secondo tempo prima che Leclerc ed Hamilton si prendano la prima fila provvisoria. In casa Red Bull lavoro differenziato con Hadjar a cercare il giro veloce e Verstappen impegnato in una simulazione gara come Leclerc, che al momento ha il miglior tempo.

Oltre ai problemi di grip, molte monoposto hanno anche evidenti problemi di saltellamento ma l’intenzione di tutti è di accumulare quanti più dati possibili in vista di un fine settimana complicato. Mentre quasi tutti i piloti continuano a lavorare sul passo gara, la classifica dei tempi rimane bloccata: Leclerc in pole provvisoria, davanti ad Hadjar, Norris, Verstappen, Hamilton e Piastri. Le due Mercedes di Russell e Antonelli sono attardate di quasi mezzo secondo ma il tempo per risalire dalla quarta fila non manca. Il bolognese è tra i più veloci con la media ma le distanze nei confronti di Leclerc sono nell’ordine di pochi centesimi di secondo. Il finale della Fp2 è complicato dalla virtual safety car attivata quando l’Audi di Bortoleto si ferma in pista ma si arriva comunque alla bandiera bianca con un buon riscontro da parte delle Ferrari. Oltre al primo posto di Leclerc c’è anche il quinto tempo di Hamilton, a pochi centesimi dai tempi fatti registrare da Norris e Verstappen.

Formula One Bahrain Grand Prix in Malaysia - Practice sessions epa13276473 Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands sits in his car during the free practice session for the Formula One Bahrain Grand Prix in Malaysia, in Sepang, Malaysia, 02 October 2026. The 2026 Formula 1 Bahrain Grand Prix in Malaysia is held at the Sepang International Circuit on 04 October. EPA/FAZRY ISMAIL (FAZRY ISMAIL/EPA)

Fp1, Verstappen il più veloce

Il ritorno della Formula 1 sul tracciato di Sepang dopo nove anni d’assenza era iniziato nella mattinata italiana con il primo approccio dei piloti al circuito che ha preso il posto di Sakhir in Bahrain, saltato per il conflitto nel Golfo Persico ad aprile. A spuntarla sui rivali è stato Max Verstappen, confermando il feeling con il tracciato malese dopo esser stato l’ultimo vincitore del Gran Premio di Malesia, Il campione olandese ha rifilato circa tre decimi alla Mercedes di George Russell ma ad accogliere i piloti condizioni decisamente difficili dal lato meteo: 33 gradi, tanta umidità ed un asfalto vicino ai 60° che mette in crisi le gomme. I distacchi dietro al duo di testa sono più importanti, con Hadjar e Leclerc ad occupare la seconda fila a quasi un secondo mentre il leader della classifica piloti Kimi Antonelli è solo quinto. Il pilota bolognese, che arriva in Malesia con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra, ha preferito concentrarsi sul passo gara come Lewis Hamilton, che chiude la terza fila virtuale.

Il ferrarista, che qui a Sepang ha vinto solo una volta, cercherà di approfittare delle penalità inflitte a vari piloti, incluso Isack Hadjar della Red Bull. Oltre al francese, i lavori alla power unit faranno partire Lindblad dal fondo della griglia come Colapinto che, vista la penalità successiva all’incidente alla ripartenza a Baku, ha pensato di montare un nuovo motore. La Ferrari aveva portato a Sepang un pacchetto di migliorie con una nuova cover e qualche ritocco al fondo e all’estrattore mentre più importanti gli aggiornamenti della W17 di Kimi Antonelli. Se la scuderia di Brackley ha affidato al bolognese il collaudo del nuovo setup aerodinamico e delle migliorie al raffreddamento, i riscontri a Sepang serviranno per modificare il pacchetto ad alto carico previsto per il successivo Gp di Singapore, forse già decisivo per la lotta al mondiale.