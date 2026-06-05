F1, le Ferrari volano a Monaco: Hamilton e Leclerc davanti a tutti nelle libere

L’inizio del weekend più affascinante del calendario della Formula 1 difficilmente sarebbe potuto andare meglio per i tanti tifosi della Ferrari accorsi nel Principato. Le due Rosse dell’idolo di casa Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono scambiate la prima posizione nelle due sessioni di prove libere in vista del Gran Premio di Monaco di domenica. Una prestazione davvero incoraggiante quella dei due ferraristi, che sembrano confermare le previsioni della vigilia, che vedevano le due Ferrari come favorite per la vittoria finale.

Giornata decisamente meno positiva per il leader della classifica piloti Kimi Antonelli, costretto ad accontentarsi del quarto posto dietro a Max Verstappen nella Fp1 e di un quinto nella seconda sessione, superato anche dal compagno di scuderia Russell. Le due Ferrari sono sembrate molto anche competitive nel passo gara ma vedremo come se la caveranno sabato nelle fondamentali qualifiche che prenderanno il via alle 16, in diretta e in esclusiva su Sky Sport.

Fp2, Hamilton davanti a Leclerc

Dopo l’exploit del padrone di casa Charles Leclerc nella prima sessione delle libere, chiudendo davanti ad Hamilton e alla Red Bull di Verstappen, occhi puntati sul leader della classifica piloti Kimi Antonelli, che nella Fp1 si era dovuto accontentare del quarto posto. Un po’ di affollamento all’uscita della pit-lane appena si aprono le libere del pomeriggio, a conferma del fatto che quasi tutte le scuderie hanno molte soluzioni da provare in questa sessione. Dopo un giro discreto di Verstappen nei primi minuti, appena le due Ferrari chiudono il primo tentativo si capisce che sembrano averne più di tutte: Leclerc fa meglio di Hamilton di circa 6 centesimi ma la seconda run cambia la situazione, con Verstappen che lima il miglior tempo del monegasco di ben tre decimi. Poco prima che un problema alla batteria faccia fermare la McLaren del campione del mondo Norris all’uscita del tunnel, Hamilton chiude con il miglior tempo di giornata, un perentorio 1:13.729 che conferma l’assoluta determinazione dell’inglese qui a Montecarlo.

Appena viene disattivata la virtual safety car, Leclerc si riporta in testa, migliorando il tempo del compagno di box di 11 centesimi di secondo: finora quasi tutti hanno girato con le medie, lavorando sul passo gara ma le cose cambiano a circa mezz’ora dalla fine, quando Verstappen monta per primo le soft. L’olandese si porta in prima posizione mentre Hamilton strappa il secondo posto davanti a Leclerc: interessante come entrambi i ferraristi stiano ancora girando con le medie. Dopo un contatto innocuo di Piastri con il muretto ed un buon tempo di Russell che gli vale il secondo tempo provvisorio, le Ferrari montano le soft e ristabiliscono immediatamente le distanze con i rivali. Sia Leclerc che Hamilton sfiorano il muro dell’1:13 con la prima posizione provvisoria che va all’inglese: rimangono ancora 20 minuti nella Fp2 ma nessuno sembra aver voglia di cercare la prestazione di punta. La bandiera rossa nel finale, quando il freno anteriore destro della Cadillac di Sergio Perez prende fuoco, costringendo all’intervento i pompieri, pone fine alle libere con un’altra doppietta Ferrari che fa davvero sperare bene.

Fp1, doppietta Ferrari, Kimi 4°

Il weekend monegasco della Formula 1 era iniziato all’ora di pranzo con la prima ora di prove libere sul circuito cittadino più famoso al mondo. Il primo impatto con il tracciato conferma le previsioni della vigilia, con molti esperti che vedevano le Ferrari favorite per la vittoria su questa striscia d’asfalto che ha fatto la storia della Formula 1. Fin dal primo giro in pista si è capito che le SF-26 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sembravano averne più delle rivali. La battaglia per la prima posizione è stata certamente la benvenuta per il pubblico presente nel Principato, come al solito dominato dai fedelissimi delle Rosse. Alla fine, a spuntarla è stato il padrone di casa, il monegasco Charles Leclerc, che si è tenuto dietro il compagno di squadra per circa due decimi di secondo. A rovinare un attimo la festa dell’idolo di casa è stato il richiamo ufficiale che si è beccato dagli steward per aver bloccato Liam Lawson a circa 10 minuti dalla bandiera a scacchi.

Nessuna penalizzazione per Leclerc ma è un avvertimento che il pilota della Ferrari farà bene a prendere sul serio per evitare guai più avanti. Fine settimana che inizia nel modo peggiore possibile per Isack Hadjar, che ha schiantato la sua Red Bull nel muretto alla curva 15. A risollevare il muretto della scuderia di Milton Keynes è il terzo posto di Max Verstappen, che è riuscito a mettersi dietro parecchi rivali nonostante una serie di lamentele infinita nei confronti del comportamento della sua monoposto.

Qualche problema di troppo per le due, con il leader della classifica piloti Kimi Antonelli quarto davanti al poco amato compagno di squadra: ancora peggio è andata alle McLaren, che hanno visto l’Audi di Nico Hulkenberg mettersi in mezzo, spingendo Oscar Piastri in ottava posizione. Grossi passi avanti per la casa di Ingolstadt, considerato come Gabriel Bortoleto sia riuscito a chiudere in nona posizione, mettendosi dietro parecchie rivali quotate.