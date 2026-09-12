Misano promette scintille: duello Bez-Marquez

Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una bella bagarre tra i big della Motogp a Misano per il Gp di San Marino. Pronti, via, nelle libere del venerdì mattina Marc Marquez e Marco Bezzecchi hanno duellato a colpi di giri veloci fino alla bandiera a scacchi, rinnovando la sfida tra le due Case italiane Ducati e Aprilia che si giocano il titolo nella classe regina. Nelle libere 1 alla fine ha avuto la meglio lo spagnolo con un crono di 1′31″468 precedendo di soli 60 millesimi il romagnolo, determinato a far bene sulla pista di casa. La caduta di Pedro Acosta al mattino non ha impedito allo spagnolo della KTM di tornare competitivo al pomeriggio.

A supportare il Bez, così come i piloti della VR46 Di Giannantonio e Morbidelli è arrivato anche Valentino Rossi, che ha assistito alle prove a bordo pista con tanto di cronometro in mano, in veste di coach. La sessione di prequalifiche è stata super combattuta. Bezzecchi ci ha provato sino alla fine e con un giro perfetto si è ripreso la testa della classifica con un tempo di 1′30144, superando di un soffio il maggiore dei Marquez (1′30247). Subito il fratellino Alex (1′30329), che potrebbe giocare da terzo incomodo nel braccio di ferro tra Marc e il Bez, super favoriti per la gara. Quarto e quinto il Diggia e Morbidelli. «Sono felice, questo sembra essere il mio ultimo GP a Misano in Motogp per cui vorrei veramente far bene. Cosa ha fatto la differenza? Il cuore».

TV: oggi ore 11.15 qualifiche e 15 sprint, diretta Sky e Tv8. Domani Gara ore 14, diretta Sky e Tv8