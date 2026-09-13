Sprint a Misano, assolo di Marquez. Bezz è 2°

Misano La pole strappata con forza da Bezzecchi a Marquez aveva fatto ben sperare il pilota Aprilia. In una Sprint serratissima di soli 13 giri, tutto si è giocato alla partenza. Il ducatista è scattato benissimo, prendendosi la testa della corsa alla prima curva, posizione che ha mantenuto sino alla fine. Su una pista come quella di Misano, dove non è facile superare, il Bez è rimasto incollato allo spagnolo, cercando di ricucire il margine, fino a portarlo a cinque decimi. Marc ha continuato a martellare forte, con Bezzecchi altrettanto aggressivo, ma non è stata storia. Marquez ha risposto firmando il giro veloce a due tornate dalla fine, a conferma dell’ottima gestione della corsa mentre le due Aprilia di Bezzecchi e Martin si sono dovute accontentare del 2° e 3° posto. Tra le chiavi del successo di Marc, anche la scelta strategica della gomma media al via, mentre Bezzecchi aveva optato per la morbida. «Abbiamo analizzato i dati e mi sono fidato del team anche se alla fine l’ultima parola è sempre di noi piloti. Devo dire che la gomma mi ha dato quell’extra in più. L’obiettivo era portarmi in testa sin dal primo giro, per cui sono felicissimo: sono punti importanti in chiave campionato». Marquez è ora a soli 14 punti dal leader Martin.

«Sono contento per me e per la squadra. Siamo pronti per la gara lunga», ha dichiarato il Bez, terzo a - 22 lunghezze dal compagno di squadra. E la scelta della morbida? «Forse abbiamo sottovalutato la media per la gara», hanno risposto i tecnici Aprilia. «La strategia era sfruttare la performance della soft nei primi giri, anche se abbiamo pagato in termini di stabilità. Sono comunque contento della nostra decisione: è il mio miglior risultato nella Sprint quest’anno, per cui sono soddisfatto. Marc ha fatto una bellissima staccata alla prima curva, per cui complimenti». La sfida si rinnova oggi con il Gran Premio di San Marino che scatta alle ore 14:00.

TV: oggi gara alle 14, diretta Sky e Tv8.