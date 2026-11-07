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Motori

Urlo Lewis, silenzio Elkann: in Brasile Ferrari senza pace

Nessun passo indietro di Hamilton con Leclerc ma la convivenza non può continuare così. Serve un chiarimento specie per il futuro

Umberto Zapelloni
Ferrari's British driver Lewis Hamilton talks to the media in the paddock ahead of the Formula One Hungarian Grand Prix at the Hungaroring circuit in Mogyorod near Budapest, Hungary, on July 23, 2026. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
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«Non mi farò mettere a tacere. Non mi scuserò mai per essere autentico e sincero». A Hamilton non è passata proprio. Il suo regalo a papà Charles per l’arrivo di Bianca, sono altre parole dure. «Se guardate i suoi precedenti compagni di squadra è successa la stessa cosa con Vettel e con Sainz», aggiunge. Quello che sir Lewis però non aggiunge è che anche lui ha avuto delle stagioni agitate

con i suoi compagni. Basta pensare ad Alonso e Rosberg. Tra il Messico e il Brasile non c’è stata occasione di sedersi attorno ad un tavolo a discutere. Hamilton ha avuto microfono libero. Questo di Interlagos è un altro momento chiave per il loro rapporto. Escludendo che qualcosa possa cambiare, è necessario ritrovare la tregua, se non proprio la pace. Più che per questo finale di stagione per il futuro in cui dovranno giocare di squadra per il bene

loro e della Ferrari. E forse è il caso che il presidente Elkann si faccia finalmente sentire. (FP2: 1. Antonelli - Mercedes; 2. Norris - McLaren; 3. Verstappen - Red Bull; 6. Hamilton - Ferrari; 7. Leclerc - Ferrari) TV: oggi pole ore 19 dir. Sky, diff. Tv8 21,30. Domani Gp ore 18 dir. Sky, diff. Tv8 21,30..Umberto Zapelloni

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