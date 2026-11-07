Urlo Lewis, silenzio Elkann: in Brasile Ferrari senza pace

«Non mi farò mettere a tacere. Non mi scuserò mai per essere autentico e sincero». A Hamilton non è passata proprio. Il suo regalo a papà Charles per l’arrivo di Bianca, sono altre parole dure. «Se guardate i suoi precedenti compagni di squadra è successa la stessa cosa con Vettel e con Sainz», aggiunge. Quello che sir Lewis però non aggiunge è che anche lui ha avuto delle stagioni agitate

con i suoi compagni. Basta pensare ad Alonso e Rosberg. Tra il Messico e il Brasile non c’è stata occasione di sedersi attorno ad un tavolo a discutere. Hamilton ha avuto microfono libero. Questo di Interlagos è un altro momento chiave per il loro rapporto. Escludendo che qualcosa possa cambiare, è necessario ritrovare la tregua, se non proprio la pace. Più che per questo finale di stagione per il futuro in cui dovranno giocare di squadra per il bene

loro e della Ferrari. E forse è il caso che il presidente Elkann si faccia finalmente sentire. (FP2: 1. Antonelli - Mercedes; 2. Norris - McLaren; 3. Verstappen - Red Bull; 6. Hamilton - Ferrari; 7. Leclerc - Ferrari) TV: oggi pole ore 19 dir. Sky, diff. Tv8 21,30. Domani Gp ore 18 dir. Sky, diff. Tv8 21,30..Umberto Zapelloni