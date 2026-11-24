Alla Ferrari servirebbe una macchina del tempo per uscire dall’angolo dove l’hanno infilata Hamilton e Leclerc. Basterebbe tornare ai tempi di Enzo Ferrari, Luca di Montezemolo o Sergio Marchionne. Quando un pilota che non aveva rispettato un ordine, veniva convocato immediatamente a Maranello per essere preso a male parole dal presidente in persona. Anche nell’era del pur bistrattato presidente Fusaro, Prost fu licenziato in tronco perché aveva osato paragonare la Ferrari ad un camion. Negli anni della presidenza Elkann, invece, il silenzio regna sovrano e viene lasciato tutto in mano a Fred Vasseur. Neppure il più tosto dei team principal, Jean Todt, era mai stato lasciato solo, anche se avrebbe avuto le spalle abbastanza larghe per resistere alla bufera. Oggi, invece, tutto viene demandato a Vasseur anche se gli episodi di domenica hanno confermato che i piloti non lo stanno a sentire, o peggio ancora, gli danno ragione e promettono di fare i bravi quando si siedono di fronte a lui, a poi appena salgono in macchina pensano a una cosa sola: battersi a vicenda.

«Signor Hamilton, lei ha vinto sette Mondiali, ma la Ferrari è la Ferrari e viene prima di tutto. Signor Leclerc noi l’abbiamo fatta nascere e crescere, l’abbiamo coccolata, protetta e fatta diventare miliardario, ma la Ferrari è la Ferrari anche per lei».

Ecco il messaggio che John Elkann dovrebbe recapitare ai suoi due dipendenti più cari e preziosi. Invece nulla. La Ferrari prenderà provvedimenti contro i suoi piloti litigarelli, regole di ingaggio più chiare, una probabile multa, ma Hamilton e Leclerc saranno in pista anche in Qatar e ad Abu Dhabi. Basterà?

Magari sì fino a che si lotterà per un piazzamento, ma l’impressione è che in caso di monoposto da Mondiale, il loro rapporto ormai definitivamente incrinato, potrebbe provare dei danni irreparabili. Prima del 2027 bisognerà agire in modo più drastico. Il percorso più indolore prevede la convocazione nell’ufficio del presidente. Gli altri la sostituzione di uno dei protagonisti, con tutti i problemi contrattuali che ne conseguono.