Movida, controlli "farsa". Per le dodici zone rosse in servizio solo 16 vigili

Sono scattate ieri sera le ordinanze anti movida nelle 12 "zone rosse" Nolo, Isola, Sarpi, Cesariano, Arco della Pace, Como/Gae Aulenti, Garibaldi, Brera, Ticinese, Darsena e Navigli, Cinque Vie e Bicocca, che saranno in vigore fino al 2 novembre. Con delle novità: la zona Bicocca e l'estensione di due aree, quella intorno a Nolo che ora comprende le vie Crespi e Termopili e quella della Darsena e Navigli allargata alla via Tortona. E un'ordinanza specifica più restrittiva (estesa anche agli analcolici e agli alimenti e negli orari) per l'area che si estende tra via Lazzaretto e via Melzo.

La serie di divieti prevede l'interdizione della vendita di bevande alcoliche, per i negozi al dettaglio e i distributori automatici, dalle 22 alle 6, la vendita e la somministrazione per asporto delle bevande alcoliche per gli esercizi pubblici e le attività artigianali di asporto, da mezzanotte, l'utilizzo del plateatico per qualunque attività dall'una di notte nei giorni feriali e dalle 2 il week end e lo stop dalle 20 per il commercio itinerante su area pubblica. A chiarire l'atteggiamento meramente opportunista con cui sono state emanate le ordinanze ci aveva pensato Sala stesso un mese fa: "Credo che le ordinanze servano fino a un certo punto: vanno fatte a livello di tutela dal punto di vista civile e penale del Comune, perché se non fai un'ordinanza e non regolamenti sono più facili i ricorsi".

Per la zona del Lazzaretto-Melzo interdetta vendita di alimenti e bevande alcoliche e analcoliche dalle 22 alle 6, il divieto di utilizzare i dehor per i pubblici esercizi e le attività artigianali alimentari per qualunque attività da mezzanotte alle 6 e il commercio in forma itinerante e di qualsiasi forma itinerante di somministrazione di alimenti e bevande anche a titolo promozionale dalle 20 alle 6. Su questo punto a fare polemica è il presidente della commissione sicurezza del Comune, il Pd Albiani che centra il punto: "Questa serie dettagliata di restrizioni lasciano il tempo che trovano se non ci sono sufficienti pattuglie a controllare, come avviene ogni estate". Proprio Albiani è stato al centro delle polemiche di questi giorni perchè reticente all'adozione del taser per i vigili, tanto da vincolarla con un "emendamento cardine" che prevede corsi di formazione obbligatori per i ghisa su "comunità razializzate e Lgbtqia+", cassato dal comandante Mirabelli. La battaglia si giocherà in consiglio comunale lunedì.

La lotta alla mala movida è iniziata, invece, la scorsa notte ma ad armi spuntate: saranno solo 8 le pattuglie dedicate, per 16 agenti in tutto, quindi poco più di un agente per zona, a controllare il rispetto dei divieti (in cui rientra anche la vendita di gelati o kebab dalle 22 al Lazzaretto). Le multe vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 e da 500 euro ad un massimo di 5mila euro per chi non rispetta il divieto di vendere bevande in vetro. Locali, minimarket e distributori automatici, somministrazione di bevande in vetro, kebab e gelati, saranno al vaglio dell'occhio vigile dei ghisa che si costruiranno dei percorsi nelle zone rosse con l'obiettivo di dare pene esemplari per educare i gestori ribelli. Le 8 pattuglie agiranno su propria iniziativa e su segnalazione del comando o dei cittadini per i casi più eclatanti. È quindi evidente che non sarà possibile che i vigili di turno siano in grado di tenere sotto controllo la città e tutta l'infinita lista di divieti (e obblighi come il targhino e la guida con casco dei monopattini) .

per quello di fumo in aree pubbliche, per esempio, sono state staccate in tutto 30 multe dal 1 gennaio 2025 a oggi. Tanto che tra gli agenti c'è chi mormora che ci vorrebbero il doppio dei vigili in organico, quindi 6mila, per tenere sotto controllo tutti i trasgressori.