È morta Dolly Parton, icona della musica country

Per oltre sei decenni Dolly Parton ha incarnato una particolare idea di America: quella capace di trasformare povertà, fede, lavoro e ambizione in una narrazione universale.

La sua morte arriva dopo un periodo segnato da problemi di salute e dal lutto per il marito Carl Dean, scomparso nel marzo 2025 dopo quasi 60 anni di matrimonio. Ancora pochi giorni fa Parton aveva parlato pubblicamente delle proprie condizioni, spiegando di avere trascurato la propria salute mentre si prendeva cura del consorte.

Dal Tennessee al mondo

La sua eredità non è soltanto nelle canzoni, ma nell’aver costruito intorno alla propria figura un ponte fra country, Hollywood, cultura popolare e filantropia. Nata il 19 gennaio 1946 nel Tennessee, Parton era cresciuta in una famiglia numerosa e in condizioni economiche modeste prima di trasferirsi a Nashville dopo il diploma, nel 1964. Da lì sarebbe partita una delle carriere più longeve e trasversali della musica americana: cantante, autrice, attrice, imprenditrice e filantropa, capace di portare il country ben oltre i suoi confini tradizionali.

Dolly Rebecca Parton passa i primi anni di vita a Locust Ridge, nelle Smoky Mountains, quarta di dodici figli. La famiglia vive in condizioni economiche molto difficili e la futura star cresce in una piccola comunità rurale dove la musica occupa un posto centrale nella vita quotidiana e nella religiosità familiare. La stessa Parton avrebbe in seguito trasformato quella povertà in una delle matrici narrative più importanti della propria produzione artistica. La sua autobiografia professionalenasce proprio da quella “rags-to-rhinestones story”, dalla povertà alle luci dello spettacolo.

0 of 42 Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton reads her book "Coat of Many Colors," at the Library of Congress in Washington on Feb. 27, 2018. (AP Photo/Andrew Harnik, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton appears at Dollywood's Season Passholder and Media Day in Pigeon Forge, Tenn., March 8, 2024. (Photo by Amy Harris/Invision/AP, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton, center, stands on stage with Lily Tomlin, left, and Jane Fonda at the 69th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, Sept. 17, 2017. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton appears at Dollywood's Season Passholder and Media Day in Pigeon Forge, Tenn., March 8, 2024. (Photo by Amy Harris/Invision/AP, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Singer and Actress Dolly Parton shown at a party following the premiere of her movie 'Nine to Five' in Los Angeles, Dec. 12, 1980. (AP Photo/Harms, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton, left, and Burt Reynolds appear at the premier of their film "The Best little Whorehouse in Texas" in Austin, on July 12, 1982. (AP Photo/Ted Powers, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton, left, and Kenny Rogers rehearse a song for their appearance on the TV show "Live... And in Person" in Los Angeles on Sept. 27, 1983. (AP Photo/Doug Pizac, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton, center, stands with other 2006 Kennedy Center honorees being celebrated for their contributions to American culture at the State Department in Washington, Dec. 2, 2006. From left are Zubin Mehta, Stephen Spielberg, Dolly Parton, Smokey Robinson, and Andrew Lloyd Webber. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton, left, Lily Tomlin, center, and Jan Fonda arrive for the premiere of their film "9 To 5" in New York on Dec. 14, 1980. (AP Photo/Richard Drew, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Parton poses for a photo during an interview in Nashville, Aug. 15, 1996. (AP Photo/Mark Humprhey, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) ++ Nyt, � morta Dolly Parton, aveva 80 anni ++ (FILES) In this handout provided by The White House, President George W. Bush (C) and First Lady Laura Bush (3rd-R) stand with the Kennedy Center honorees (L-R) singer and songwriter Smokey Robinson, musical theater composer Andrew Lloyd Webber, country singer Dolly Parton, film director Steven Spielberg and conductor Zubin Mehta, in the Blue Room of the White House during a reception for the annual Kennedy Center Honors Gala on December 3, 2006 in Washington, DC. Legendary US singer-songwriter and country music legend Dolly Parton has died at the age of 80, her family announced on August 25, 2026. (Photo by ERIC DRAPER / THE WHITE HOUSE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / THE WHITE HOUSE / ERIC DRAPER" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS (afp/AFP) ++ Nyt, � morta Dolly Parton, aveva 80 anni ++ (FILES) US singer-songwriter Dolly Parton performs on stage during the Academy of Country Music (ACM) Awards at Ford Center at the Star in Frisco, Texas, on May 11, 2023. Legendary US singer-songwriter and country music legend Dolly Parton has died at the age of 80, her family announced on August 25, 2026. (Photo by SUZANNE CORDEIRO / AFP) (afp/AFP) ++ Nyt, � morta Dolly Parton, aveva 80 anni ++ (FILES) US singers Dolly Parton and Miley Cyrus perform osntage during the 61st Annual Grammy Awards on February 10, 2019, in Los Angeles. Legendary US singer-songwriter and country music legend Dolly Parton has died at the age of 80, her family announced on August 25, 2026. (Photo by Robyn Beck / AFP) (afp/AFP) ++ Nyt, � morta Dolly Parton, aveva 80 anni ++ (FILES) US country music singer Dolly Parton performs on the Pyramid Stage, on the final day of the Glastonbury Festival of Music and Performing Arts on Worthy Farm in Somerset, southwest England, on June 29, 2014. Legendary US singer-songwriter and country music legend Dolly Parton has died at the age of 80, her family announced on August 25, 2026. (Photo by LEON NEAL / AFP) (afp/AFP) ++ Nyt, � morta Dolly Parton, aveva 80 anni ++ (FILES) US country music singer Dolly Parton performs on the Pyramid Stage, on the final day of the Glastonbury Festival of Music and Performing Arts on Worthy Farm in Somerset, southwest England, on June 29, 2014. Legendary US singer-songwriter and country music legend Dolly Parton has died at the age of 80, her family announced on August 25, 2026. (Photo by LEON NEAL / AFP) (afp/AFP) ++ Nyt, � morta Dolly Parton, aveva 80 anni ++ (FILES) US singer Dolly Parton performs onstage during the 61st Annual Grammy Awards on February 10, 2019, in Los Angeles. Legendary US singer-songwriter and country music legend Dolly Parton has died at the age of 80, her family announced on August 25, 2026. (Photo by Robyn Beck / AFP) (afp/AFP) ++ Nyt, � morta Dolly Parton, aveva 80 anni ++ (FILES) Singer-songwriter Dolly Parton performs in concert during her 'Pure & Simple Tour' at the Frank Erwin Center on December 6, 2016, in Austin, Texas. Legendary US singer-songwriter and country music legend Dolly Parton has died at the age of 80, her family announced on August 25, 2026. (Photo by SUZANNE CORDEIRO / AFP) (afp/AFP) ++ Nyt, � morta Dolly Parton, aveva 80 anni ++ (FILES) Dolly Parton stands with the award she won during the Country Music Awards on October 2, 1996, at the Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee. Legendary US singer-songwriter and country music legend Dolly Parton has died at the age of 80, her family announced on August 25, 2026. (Photo by DOUG COLLIER / AFP) (afp/AFP) ++ Nyt, � morta Dolly Parton, aveva 80 anni ++ (FILES) US singer-songwriter and 2019 MusiCares Person Of The Year Dolly Parton waves after performing onstage at the 2019 MusiCares Person Of The Year gala at the Los Angeles Convention Center in Los Angeles on February 8, 2019. Legendary US singer-songwriter and country music legend Dolly Parton has died at the age of 80, her family announced on August 25, 2026. (Photo by Valerie MACON / AFP) (afp/AFP) US country singer Dolly Parton dies at 80 epa13191241 (FILE) - US singer Dolly Parton performs at the Pyramid Stage of the Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts 2014 at Worthy Farm, near Pilton, Somerset, Britain, 29 June 2014 (reissued 25 August 2026). US country music legend Dolly Parton died at the age of 80, her family announced on social media on 25 August 2026. EPA/WILL OLIVER *** Local Caption *** 56614197 (WILL OLIVER/EPA) ++ Nyt, � morta Dolly Parton, aveva 80 anni ++ (FILES) US singer-songwriter Dolly Parton performs during the 37th Annual Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony at the Microsoft Theatre on November 5, 2022, in Los Angeles, California. Legendary US singer-songwriter and country music legend Dolly Parton has died at the age of 80, her family announced on August 25, 2026. (Photo by VALERIE MACON / AFP) (afp/AFP) US country singer Dolly Parton dies at 80 epa13191242 (FILE) - US singer Dolly Parton arrives for the 2019 MusiCares Person of the Year Tribute in Los Angeles, California, USA 08 February 2019 (reissued 25 August 2026). US country music legend Dolly Parton died at the age of 80, her family announced on social media on 25 August 2026. EPA/NINA PROMMER *** Local Caption *** 54969198 (NINA PROMMER/EPA) US country singer Dolly Parton dies at 80 epa13191243 (FILE) - US singer Dolly Parton arrives for the 2019 MusiCares Person of the Year Tribute in Los Angeles, California, USA 08 February 2019 (reissued 25 August 2026). US country music legend Dolly Parton died at the age of 80, her family announced on social media on 25 August 2026. EPA/NINA PROMMER *** Local Caption *** 54969199 (NINA PROMMER/EPA) US country singer Dolly Parton dies at 80 epa13191240 (FILE) - US singer Dolly Parton stands for a portrait in the press room at the 51st annual Academy of Country Music Awards ceremony at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, USA, 03 April 2016 (reissued 25 August 2026). US country music legend Dolly Parton died at the age of 80, her family announced on social media on 25 August 2026. EPA/NINA PROMMER *** Local Caption *** 52683008 (NINA PROMMER/EPA) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton appears at Dollywood's Season Passholder and Media Day in Pigeon Forge, Tenn., March 8, 2024. (Photo by Amy Harris/Invision/AP, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) US country singer Dolly Parton dies at 80 epa13191239 (FILE) - US singer Dolly Parton performs at the Pyramid Stage of the Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts 2014, held at Worthy Farm, near Pilton, Somerset, Britain, 29 June 2014 (reissued 25 August 2026). US country music legend Dolly Parton died at the age of 80, her family announced on social media on 25 August 2026. EPA/WILL OLIVER *** Local Caption *** 51452447 (WILL OLIVER/EPA) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton, center, stands with other 2006 Kennedy Center honorees being celebrated for their contributions to American culture at the State Department in Washington, Dec. 2, 2006. From left are Zubin Mehta, Stephen Spielberg, Dolly Parton, Smokey Robinson, and Andrew Lloyd Webber. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton, center, stands on stage with Lily Tomlin, left, and Jane Fonda at the 69th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, Sept. 17, 2017. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton performs at a United Way of America convention in Detroit, Friday, May 15, 2009. (AP Photo/Carlos Osorio, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton reads her book "Coat of Many Colors," at the Library of Congress in Washington on Feb. 27, 2018. (AP Photo/Andrew Harnik, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton arrives at the premiere of "Joyful Noise" in Los Angeles, Monday, Jan. 9, 2012. (AP Photo/Matt Sayles, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton performs in concert in Tokyo, July 30, 1979. (AP Photo/Tsugufumi Matsumoto, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton, left, and Kenny Rogers rehearse a song for their appearance on the TV show "Live... And in Person" in Los Angeles on Sept. 27, 1983. (AP Photo/Doug Pizac, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Singer and Actress Dolly Parton shown at a party following the premiere of her movie 'Nine to Five' in Los Angeles, Dec. 12, 1980. (AP Photo/Harms, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton poses for a photo at her office in Nashville, Tenn., Aug. 11, 2005. (AP Photo/John Russell, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Addio a Dolly Parton, la regina della musica country: aveva 80 anni. FILE - Dolly Parton poses at the Carnegie Medal of Philanthropy Ceremony in New York, on Oct. 13, 2022. (AP Photo/Andres Kudacki, File) Associated Press / LaPresse Only italy and spain (Associated Press / LaPresse/APN) Dolly Parton dies at 80 epa13191237 (FILE) - US actress and singer Dolly Parton speaks during a press conference in Melbourne, Australia, 11 February 2014 (reissued 25 August 2026). US country singer Dolly Parton died at the age of 80, her family announced on social media. EPA/JOE CASTRO AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT *** Local Caption *** 51223861 (JOE CASTRO/EPA) ++ Nyt, � morta Dolly Parton, aveva 80 anni ++ DCA54 - 20000323 - WASHINGTON, DC, UNITED STATES : Country Singer Dolly Parton smiles during call at the National Press Club where she was the featured speaker promoting her literacy efforts 23 March 200 in Washington, DC. (ELECTRONIC IMAGE) EPA PHOTO AFP/TIM SLOAN/TS/DEC /ANSA/JI (ANSA/EPA) Dolly Parton dies at 80 epa13191236 (FILE) - Dolly Parton poses on the red carpet as she arrives for the 78th annual Academy Awards in Hollywood, California, USA, 05 March 2006 (reissued 25 August 2026). US country singer Dolly Parton died at the age of 80, her family announced on social media. EPA/DANNY MOLOSHOK *** Local Caption *** 00660529 (DANNY MOLOSHOK/EPA) Dolly Parton dies at 80 epa13191238 (FILE) - US country and western singer Dolly Parton poses 16 February 2001, during the launch of her new album "Little Arrow" in a London record store (reissued 25 August 2026). US country singer Dolly Parton died at the age of 80, her family announced on social media. EPA/HUGO PHILPOTT *** Local Caption *** 99452834 (HUGO PHILPOTT/EPA) ++ Nyt, � morta Dolly Parton, aveva 80 anni ++ epa07361257 Dolly Parton arrives for the 61st annual Grammy Awards ceremony at the Staples Center in Los Angeles, California, USA, 10 February 2019. EPA/NINA PROMMER (ANSA/EPA) ++ Nyt, � morta Dolly Parton, aveva 80 anni ++ epa00877256 Country singer Dolly Parton arrives at the Kennedy Center Honors, in Washington, DC, Sunday 03 December, 2006. Parton was one of the five honorees tonight. EPA/MARK ABRAHAM (ANSA/EPA)

Il talento musicale emerge prestissimo. Parton comincia a esibirsi da bambina e a soli 13 anni arriva sul palco del Grand Ole Opry. Dopo il diploma, nel 1964, si trasferisce a Nashville, la capitale della musica country, con l’obiettivo di costruirsi una carriera professionale. Comincia a farsi conoscere soprattutto come autrice e nel 1967 entra nel programma televisivo di Porter Wagoner, una delle personalità più importanti del country americano. La collaborazione le offre una grande esposizione nazionale e contribuisce a trasformarla in una star.

Ma Parton non vuole rimanere per sempre all’interno di quel ruolo. Il rapporto professionale con Wagoner si interrompe e la cantante intraprende una carriera solista destinata a cambiare profondamente la musica country.

“Jolene”, “I Will Always Love You” e la conquista del mondo

Negli anni Settanta diventa una delle più importanti autrici e interpreti della musica americana. Scrive e registra canzoni nelle quali racconta gelosia, amore, abbandono, famiglia, povertà e desiderio con una capacità narrativa che diventa il suo marchio di fabbrica.

Nel 1973 arriva Jolene, uno dei suoi brani più celebri. Ma è soprattutto I Will Always Love You a rappresentare una svolta nella sua storia. Parton la scrive nel 1973 come canzone d’addio a Porter Wagoner e la registra nel 1974. Il brano diventa un successo country, ma la sua storia non finisce lì.

Quasi vent’anni dopo, Whitney Houston ne realizza una nuova versione per il film The Bodyguard. La reinterpretazione trasforma la composizione di Parton in un successo globale e contribuisce a far conoscere il suo nome anche a un pubblico che non aveva mai seguito il country. La capacità di Parton di muoversi fra generi diversi diventa evidente soprattutto alla fine degli anni Settanta. Here You Come Again le permette di raggiungere un pubblico pop più ampio e consolida il passaggio da star del country a celebrità nazionale.

Poi arriva Hollywood.

Da “9 to 5” a Hollywood: la trasformazione in icona pop

Nel 1980 Parton debutta nel cinema con 9 to 5, accanto a Jane Fonda e Lily Tomlin. Il film diventa un successo e la canzone omonima, scritta e interpretata da Parton, entra nell’immaginario collettivo americano. Dolly non è più soltanto una cantante country. Diventa attrice, personaggio televisivo e icona popolare.

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Arrivano successivamente The Best Little Whorehouse in Texas e, nel 1989, Steel Magnolias, pellicola che le permette di mostrare una dimensione interpretativa diversa da quella della commedia musicale. Il film, diretto da Herbert Ross e tratto dall’omonima pièce di Robert Harling, fu uno dei film che contribuì maggiormente a consacrare Julia Roberts, che per il ruolo di Shelby ricevette una candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Dolly Parton era una delle protagoniste, nel ruolo della parrucchiera Truvy, proprietaria del salone dove si incontrano le sei donne al centro della storia.

Il suo aspetto iconico diventa parte integrante del personaggio pubblico: capelli biondissimi, abiti appariscenti, tacchi altissimi e un’estetica volutamente esagerata. Ma dietro quell’immagine costruita con grande consapevolezza c’è una donna d’affari che mantiene un controllo straordinario sulla propria carriera e soprattutto sulle proprie canzoni.

La filantropia e il rapporto con l’America popolare

La sua influenza, però, non si misura soltanto in dischi e attività commerciali. Nel 1995 Parton fonda la Dolly Parton’s Imagination Library, programma dedicato alla promozione della lettura infantile che distribuisce gratuitamente libri ai bambini. Quella iniziativa diventa progressivamente internazionale e rappresenta una delle espressioni più durature del suo impegno filantropico.

Durante la pandemia di Covid-19, Parton dona un milione di dollari alla ricerca del Vanderbilt University Medical Center. Il suo nome verrà associato al finanziamento della ricerca che contribuirà allo sviluppo del vaccino Moderna.

Parton non si limita infatti alla musica e al cinema. Nel Tennessee crea Dollywood, il grande parco tematico che porta il suo nome e che diventa una delle principali attrazioni della regione delle Great Smoky Mountains. È una scelta dal forte valore simbolico: la donna partita dalla povertà delle montagne torna nel territorio delle proprie origini e costruisce proprio lì una delle sue attività imprenditoriali più importanti.

Nel frattempo la sua attività musicale continua. Anche dopo decenni di carriera Parton non smette di sperimentare. Nel 2023 pubblica Rockstar, il suo primo grande progetto esplicitamente dedicato al rock, coinvolgendo numerosi artisti e dimostrando ancora una volta di non voler essere confinata all’etichetta country.

“Sono la piccola locomotiva che ce l’ha fatta”, diceva di se stessa. Niente di più americano.