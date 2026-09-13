Capri ricorda Tony Petruzzi: ad Angelo Melloni il primo “Capri Award” dedicato alla sua memoria

Una serata speciale nel ricordo di Tony Petruzzi, indimenticato presidente e protagonista della storia dell’Istituto Capri nel Mondo, si terrà sabato 19 settembre, alle ore 19.30, alla Certosa di San Giacomo di Capri.

Nel corso dell’evento sarà consegnato il primo “Capri Award” in memoria di Tony Petruzzi ad Angelo Mellone, musicista, scrittore e manager culturale, personalità di grande talento profondamente legata alla cultura e alla sensibilità del Mezzogiorno.

Mellone sarà inoltre protagonista della serata insieme alla sua band con uno spettacolo originale di musica e parole, che nel corso dell’estate ha raccolto grande apprezzamento da parte del pubblico italiano.

L’iniziativa vuole rendere omaggio alla memoria di Tony Petruzzi, figura centrale nella vita culturale dell’isola e nella crescita delle attività dell’Istituto Capri nel Mondo, ricordandone la passione, l’umanità e l’impegno con cui per tanti anni ha contribuito alla promozione di Capri e della cultura italiana.

«Tony è stato per tutti noi molto più di un presidente: un amico prezioso, un uomo generoso e un punto di riferimento insostituibile – sottolinea Riccardo Monti, vicepresidente vicario dell’Istituto Capri nel Mondo –. Abbiamo voluto che il primo riconoscimento dedicato alla sua memoria andasse ad Angelo Mellone, uomo del Sud di conclamato talento artistico e manageriale, capace di coniugare cultura, musica e racconto con grande originalità. Sarà una serata nel segno dell’amicizia, della memoria e della bellezza».

L’appuntamento alla Certosa di San Giacomo, promosso con il Patrocinio della Città di Capri e del Comune di Anacapri, sarà dunque un momento di incontro e condivisione nel nome di Tony Petruzzi e, allo stesso tempo, un omaggio al percorso artistico e culturale di Angelo Mellone.