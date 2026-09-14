Oasis, annunciate le date a Roma. Ecco come e quando acquistare i biglietti

Dopo aver calcato il tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia grazie al documentario Oasis: don’t look back in anger, i fratelli Liam e Noel Gallagher sono pronti a tornare sul palco. Dopo alcuni giorni di indizi lasciati sui profili social degli Oasis, infatti, è stato finalmente annunciato il nuovo tour della band di Manchester, che per l’occasione farà tappa anche in Italia e, più precisamente, a Roma, con un doppio appuntamento allo Stadio Olimpico che promette già di registrare un tutto esaurito. I concerti avranno luogo il 29 e 30 luglio 2027, con una modalità di vendita voluta dagli Oasis che mira ad arginare il fenomeno della rivendita non autorizzata, di modo da permettere ai fan di acquistare il ticket di ingresso senza essere scavalcati da persone che li acquistano per poi rivenderli a un prezzo maggiorato.

Concerto Oasis: cosa sapere sui biglietti

Per avere la possibilità di acquistare i biglietti per i concerti italiani degli Oasis bisogna passare attraverso un sistema di registrazione obbligatoria, già disponibile sul sito oasisinet.com. La registrazione dovrà avere luogo entro le ore 17 di giovedì 17 settembre. La registrazione non dà diritto al biglietto in automatico. Chi verrà selezionato in modo casuale riceverà un codice univoco e non trasferibile. Sarà proprio attraverso questo codice che i fan potranno accedere a una specifica finestra di vendita, che sarà diversa per ogni città, e che sarà programmata nello spazio temporale tra il 25 e il 27 settembre. Questo sarà l’unico modo per poter acquistare i biglietti per il concerto degli Oasis: non ci sarà infatti né un’ulteriore vendita generale al pubblico, né altre forme di prevendita attraverso altri circuiti. Sono già stati resi noti anche i prezzi dei biglietti, di modo che sia subito trasparente l’aspetto economico dell’acquisto. I prezzi fissi vanno da un minimo di 92.29 euro, fino a un massimo di 276.86 euro, incluse le commissioni di vendita.

Oasis Live ‘27: le informazioni sul tour

Come è ormai noto, gli Oasis sono tornati a esibirsi dopo 15 anni di lontananza. La rottura era avvenuta pubblicamente nel 2009, prima del concerto atteso a Parigi e da quel momento in poi per i due fratelli le strade sembravano essersi divise in modo definitivo. Interpreti di capolavori come Wonderwall e Don’t Look Back in Anger, i fratelli Gallagher hanno però sotterrato la proverbiale ascia di guerra e sono tornati sul palco nel 2005, sorprendendosi loro per primi dell’affetto con cui i fan hanno continuato ad amarli, come hanno confessato i due fratelli nel documentario a loro dedicato e in arrivo su Disney+. Non sorprende, dunque, che dopo tante ipotesi e illazioni, gli Oasis tornino di nuovo al centro di un tour, stavolta con molte tappe europee. Il tour prenderà il via a Glasgow a il 21 maggio 2027 e si sposterà poi in città come Manchester, Monaco, Amsterdam, Parigi e Roma, prima di spostarsi negli Stati Uniti.