Johannes-Passion stasera alla Scala

Grande musica alla Scala in attesa del giorno di Pasqua: oggi (dalle ore 20), vigilia del Venerdì Santo, per il ciclo «Orchestre Ospiti», Raphäel Pichon (nella foto) dirige il suo ensemble Pygmalion e un eccellente cast di solisti nella «Johannes-Passion» di Johann Sebastian Bach. I solisti sono Julian Prégardien come Evangelista, Huw Montague Rendall come Gesù, Christian Immler come Pilato, insieme al soprano Ying Fang, al contralto Lucile Richardot e al tenore Laurence Kilsby che interpretano le arie.

Non solo un'esecuzione della «Johannes-Passion», quella proposta da Raphaël Pichon con l'ensemble Pygmalion, ma una riflessione sul rito del Venerdì Santo come veniva celebrato al tempo di Bach. Spiega Raffaele Mellace nel programma di sala: «L'intonazione musicale della Passione, cioè la partitura bachiana, rappresentava il cuore di una celebrazione complessa, arricchita da un corredo di preghiere rituali e corali che offrivano all'assemblea dei fedeli una sfaccettata rilettura polifonica degli eventi sacri. A tale complessa ritualità si rifà questo concerto, che introduce la Passione bachiana con un corale (come effettivamente avveniva), commenta la morte di Cristo con il severo mottetto tardocinquecentesco di Jacobus Handl Gallus Ecce, quomodo moritur iustus (che veniva eseguito al termine della Passione), e sostituisce il sermone, collocato tra le due parti, con una porzione d'una cantata bachiana di tema affine, coronata da un corale destinato alla seconda versione della Passione secondo Giovanni». Dulcis in fundo, due note sul direttore d'orchestra.

Raphaël Pichon, nato nel 1984, ha iniziato il suo apprendistato musicale attraverso il violino, il pianoforte e il canto formandosi in diversi Conservatori di Parigi; nel

2006 ha fondato Pygmalion, un coro e un'orchestra su strumenti d'epoca, che si è subito contraddistinto per la singolarità dei suoi progetti. Con il suo ensemble, Raphaël Pichon si esibisce nei più diversi teatri del mondo.